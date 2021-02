Inversiones en Bitcoin a través de la Bolsa: ¿la nueva moda del mercado de criptomonedas?

El ETP sobre Bitcoin está respaldado físicamente al 100%, proporcionando a los inversores una forma más segura y transparente de apostar a la criptomoneda

Gracias al anuncio del fabricante de automóviles eléctricos Tesla de compra u$s1.500 millones en Bitcoin (BTC), la criptomoneda voló por encima de los u$s48.000 dólares, alcanzó su máximo histórico y continuó con su racha positiva.

Tesla tomó la decisión después que Elon Musk, su director ejecutivo, decidiera lanzar varios tuits sobre esta y otras criptodivisas. Finalmente, el magnate se justificó al expresar que fue un "movimiento para dar más flexibilidad y diversidad, de cara a maximizar la rentabilidad de nuestro efectivo".

Junto a este accionar, se confirmó también que la multinacional se convirtió en el primer gran productor de vehículos en aceptar esta criptomoneda como forma de pago, lo que dio un respaldo aún mayor a BTC.

Esto también impulsó los ETP cripto (Exchange Traded Product), es decir, un activo listado en la bolsa que esté compuesto por una o más criptomonedas, permitiendo que un inversor opere en el mercado tradicional para exponerse a criptoactivos.

En este sentido, el principal ETP (sigue al Bitcoins en Europa negoció 171.523 millones entre el lunes y el martes. Apenas el lunes ya había negociado su tercera mayor cantidad en un día desde que el Bitcoin Exchange Trade Crypto (BTCE) comenzó a cotizar. Comparación evolución Bitcoin y ETP sobre Bitcoin

"La compra de Bitcoin por parte de Tesla es otro gran respaldo a la criptodivisa por parte de un gran inversor corporativo o institucional. Suelen tener una visión a mucho más largo plazo de sus inversiones que los minoristas y esto es un buen augurio para la futura valoración de la criptodivisa", afirmó Hector McNeil, portavoz de BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto.

El BTCE, fondo que cotiza en las plazas bursátiles de Deutsche Boerse y SIX y esta disponible para la compraventa en toda Europa, cuenta con algunas ventajas para los inversores. Una de ellas es que al cotizar en mercados regulados, se puede comprar de la misma forma que se adquieren y venden acciones convencionales de manera fácil y segura. Además, está respaldado físicamente por el Bitcoin.

"Cada unidad de BTCE da al titular un derecho sobre una cantidad predefinida de Bitcoin, almacenado en una custodia segura, regulada y de grado institucional en una estructura muy similar a la de los ETP de materias primas respaldados físicamente por oro", agrega McNeil.

Reguladores le ponen trabas al rally de Bitcoin

Con el BTC cerca de su máximo valor histórico, organismos financieros de todo el mundo están saliendo a querer frenar la tendencia alcista de la criptodivisa.

El Banco de España difundió un boletín para alertar de la extrema volatilidad de las criptomonedas (principalmente bitcoin y ether), además de su complejidad y falta de transparencia con la que se comercializan.

La entidad señaló que "en la Unión Europea no existe un marco que regule los criptoactivos como el bitcoin, y que proporcione garantías y protección similares a las aplicables a los productos financieros. Se trata de instrumentos complejos, que pueden no ser adecuados para pequeños ahorradores, y cuyo precio conlleva un alto componente especulativo que puede suponer incluso la pérdida total de la inversión".

Desde BTCE explican que con los ETP los inversores no tienen que enfrentarse a los retos técnicos de la compra y el almacenamiento de Bitcoin, como la creación de un monedero de criptodivisas o la negociación en bolsas de criptodivisas no reguladas, y no hay necesidad de gestionar claves criptográficas o participar en la tecnología blockchain.

"Las unidades de BTCE se mantienen de forma segura en el corredor de valores o en el banco del inversor, eliminando así el riesgo de perder la inversión debido, por ejemplo, a la falta de conocimientos sobre el funcionamiento de las claves criptográficas", remarcan.

El ETP sobre el Bitcoin sigue el precio del mismo y está respaldado físicamente al 100%, proporcionando a los inversores una forma más segura y transparente de ganar exposición al Bitcoin. El diferencial medio de 10 días de BTCE es de 11 puntos básicos.

Futúro de Bitcoin en el corto plazo

Tras tres días de fuertes aumentos en su valor, el Bitcoin tuvo un leve descenso que lo sitúa alrededor de los u$s44.900 por unidad. De todas formas, puede tratarse de un simple traspie caracterizado por la volatilidad que representa.

Diversos analistas como los de la gestora de inversión Guggenheim Partners, especulan que podría llegar a subir hasta los u$s600.000, algo que antes hubiera parecido descabellado y que ahora ya incluso, nadie descarta en el largo plazo.

Asimismo, Michael Wu, CEO de Amber Group, consideró que no se puede hablar de burbuja mirando a Bitcoin, en especial por el auge de la demanda institucional que se está produciendo, recordando, además, que se trata de un activo finito de 21 millones de monedas virtuales en el mercado.