¿Cuáles son los perfiles más demandados en las "fintech"?

En el mundo, este sector tecnológico-financiero pasó de 35 millones en 2018 a 101 millones de usuarios de criptomonedas en 2020

El 2020 fue el año donde las empresas financieras apalancadas en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), conocidas también como "fintech", tuvieron un gran crecimiento, gracias a las medidas de confinamiento social por la pandemia del coronavirus.

Como consecuencia de este crecimiento, estas compañías salieron a la búsqueda de profesionales para aprovechar esta oportunidad. En la siguiente entrevista de iProfesional, Andrés Ondarra, country manager de la fintech Bitso para la Argentina, explica cuáles son esos perfiles más demandados en el sector, además de hacer un balance del 2020 y compartir sus pronósticos para 2021.

-¿Cómo cambió Bitso, y su ecosistema de clientes y socios de negocios en el último año?

-La pandemia impactó en el ecosistema cripto como en todo el mundo, pero, a diferencia de otros sectores, el balance es positivo en lo que respecta a oportunidades de acceso al sistema financiero y ampliación de soluciones económicas, lo cual redunda en un mayor volumen de usuarios activos que, recordemos, venían creciendo de forma sostenida desde hace ya varios años.

En el mundo, hemos pasado de 35 millones en 2018 a 101 millones de usuarios de criptomonedas en 2020. En Bitso, por ejemplo, hoy superamos los 1.3 millones de usuarios. En tanto, nuestro ADN 100 % digital hoy nos permite continuar con la modalidad de trabajo remoto, con colaboradores en 25 países, sistema que, al menos en principio, mantendremos de forma indeterminada.

-¿Cuál fue el impacto de la pandemia en la agenda de proyectos de Bitso?

-La pandemia no ha interrumpido las proyecciones realizadas en el 2019: iniciamos y afianzamos nuestro desembarco en la Argentina donde ya alcanzamos el 77 % del market share (cuando medimos sobre la base de la operación de compra y venta de Bitcoin por pesos argentinos y con la información públicamente disponible de otras plataformas que reportan su información).

Crecimos en lo que respecta a remesas en la pasarela EE. UU. / México, el número #1 del mundo. Y para seguir fomentando este crecimiento y llevar las diversas ventajas que las criptomonedas nos ofrecen, estamos poniendo especial atención en los avances regulatorios y también en impulsar casos de uso reales que impacten positivamente la vida de las personas, y lo estamos logrando, pues cada vez crece el volumen de remesas con criptomonedas de Estados Unidos a México que procesamos, y esperamos pronto comunicar más de estas acciones (la cuota de mercado para el criptointercambio en México es superior al 95 %).

Asimismo, en estos días, hemos levantado una ronda de inversión B por parte de Kaszek Ventures y QED Investors por el monto de u$s62 millones: nuestro objetivo al respecto es continuar consolidando nuestra presencia en Latinoamérica, afianzar el mercado argentino (donde seguimos, sobre todo, contratando talento) y estimular nuestro reciente desembarco en el Brasil.

-¿Cuáles fueron las iniciativas a las que dieron lugar en Bitso medio de la pandemia? ¿Cuáles son los pendientes de trabajo para 2021?

-Así como el virus impuso nuevas dinámicas en materia de pagos e inclusión financiera, también modificó los procesos internos de las empresas. En el caso de la industria fintech, la pandemia aceleró el fortalecimiento de los canales de atención al cliente final y, al mismo tiempo, modificó la gestión de los recursos humanos a través de la digitalización de las relaciones internas en el ámbito laboral.

El trabajo remoto, que aumenta la calidad de vida y modifica los estilos de liderazgo dentro de las compañías, es solo uno de los ejemplos que reflejan la rápida adaptación que demostraron las empresas del sector ante estos nuevos retos.

Uno de los planteos que la Covid-19 introdujo en el mundo de la gestión de talento es la necesidad de usar oficinas. Aunque a algunos les preocupa que con esta nueva modalidad las empresas están perdiendo el capital social que habían logrado construir, la implementación del trabajo a distancia demostró numerosos beneficios. Uno de los más importantes es que los empleados lograron aumentar su productividad.

De acuerdo con un estudio de la firma Cushman & Wakefield, para el cual se entrevistó a más de 50 mil trabajadores de todo el mundo, el 75 % de los empleados afirmó que, a pesar del contexto actual, puede enfocarse efectivamente en actividades grupales e individuales.

En ese sentido, según el mismo estudio, ya en la etapa previa al coronavirus, quienes realizaban tareas de forma remota estaban más comprometidos y tenían una mejor experiencia laboral que aquellos que habitualmente concurrían a la oficina.

Además de terminar con los mitos en relación con el trabajo en línea y la baja productividad, la autogestión y el compromiso de los colaboradores, la adopción obligada y acelerada de este nuevo sistema implica que el lugar de trabajo en un futuro no será un único espacio, sino que estará compuesto por diversas ubicaciones en las cuales los empleados encontrarán comodidad, funcionalidad y bienestar.

Es por eso por lo que las empresas también deberán innovar fortaleciendo la conexión cultural, el aprendizaje y la capacitación continua, y consolidar el vínculo con clientes y entre colegas.

En Bitso, por ejemplo, buscamos constantemente nuevas maneras de hacer las cosas, aceptando los cambios y adaptándonos a ellos. En este caso, implementamos en todos nuestros procesos la modalidad de trabajo 100 % remoto sin perder la motivación de nuestros equipos y el intercambio diario entre colaboradores.

Quizá por eso no sea casual que, en simultáneo con esta transformación, hayamos superado el millón de usuarios en nuestra plataforma. Y no solo eso, sino que nuestros proyectos no se han visto interrumpidos.

Andrés Ondarra: "La clave del nuevo mundo será lo ágil, lo eficiente y lo digital".

Tecnologías estrellas del 2020

-¿Cuáles fueron las TIC a las que recurrieron para realizar estos cambios?

-En la medida en que entendemos la TIC como tecnologías que utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación y soluciones a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional, con el fin de facilitar la emisión, el acceso y el tratamiento de la información, que es lo que nos permite continuar mejorando nuestros productos, hemos recurrido a todas.

En primer lugar, ingenieros expertos en Blockchain; luego, en Data Science, AI, Ciberseguridad y Transformación digital. Sin embargo, en la medida que la compañía crece, nos mantenemos permanentemente en búsqueda de talento. Aquí se pueden ver algunos de los puestos disponibles actualmente.

-¿Cuáles fueron las principales enseñanzas y hechos del año 2020 referidos a las TIC en la Argentina?

-Uno de los principales aprendizajes generalizados es que la Internet está disponible para todos 24/7 y, sobre todo, que no existen franjas etarias que hagan un uso exclusivo de ella; por el contrario, lo que hemos visto de acuerdo con la CACE, por ejemplo, es que durante el aislamiento 1 de cada 3 personas realizaron su primera compra online, y según la entidad, esta tendencia continuará alcista.

Similar es el caso del teletrabajo, particularmente en empresas que no se sostenían sobre una fuerte base tecnológica y, durante el aislamiento, han habilitado los recursos necesarios para poder hacerle frente a los nuevos desafíos, y, como decía, estas empresas son las que no fueron contempladas en los rubros que ha abordado la Ley del Conocimiento (software, producción audiovisual, nanotecnología, nanociencia, biotecnología, bioinformática e ingeniería genética, industrias aeroespacial y satelital, e ingeniería nuclear). Lo primordial ha sido el cambio de hábitos en la comunidad en general.

-¿Cuáles son los pendientes tecnológicos que tiene la Argentina?

-En lo que respecta al rubro fintech, uno de los grandes pendientes del ecosistema es el perfeccionamiento de la educación financiera en general, y, en tal sentido, debemos colaborar todos los players involucrados según la vertical de cada uno (pagos, insurtech, préstamos, criptomonedas, etc.).

El big data es una de las tecnologías más utilizadas por las fintech

-¿Cuáles serán las tendencias en TIC que crecerán en su adopción en 2021 en el sector de las fintech?

-Cuando el coronavirus se haya ido, el trabajo en línea se habrá convertido en una opción definitiva para muchos trabajadores de la industria del conocimiento, y la digitalización del mercado laboral será ineludible para promover la inclusión financiera y revolucionar el futuro de los pagos.

La clave del nuevo mundo será lo ágil, lo eficiente y lo digital, y tanto las empresas como las personas que se interesen en buscar nuevas oportunidades para potenciar su perfil profesional deberán acompañar esta transformación.

Dentro de la industria fintech, los perfiles más demandados son los tecnológicos. Una de las habilidades que más buscan las empresas del sector (y que más cuesta conseguir) es el conocimiento de la tecnología Blockchain.

Según un estudio elaborado por LinkedIn, esta tecnología dejó de estar identificada solamente con el nacimiento de las criptomonedas y se convirtió en una solución para numerosos problemas.

En ese sentido, de acuerdo con un estudio elaborado por Randstad en mayo de este año, la demanda laboral del ecosistema fintech también está centrada en perfiles del área de TI (como Software Engineer —Mobile y Fullstack—, DevOps, Data Scientist y especialistas en UX), pero también son requeridos los profesionales de otras áreas como marketing digital, desarrollo de productos, atención al cliente y expertos en manejo de finanzas y riesgo crediticio.

Sin embargo, el común denominador de todas las vacantes de este sector en general es la tecnología, ya que buscar trabajo en el ecosistema cripto o fintech implica desembarcar en una industria que soluciona problemas en el presente y apunta a construir el futuro cambiando el mundo de las finanzas.

Los profesionales formados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) son los perfiles más demandados en general por aquellas empresas que desean incorporar tecnologías como big data, automatización de procesos, robótica, blockchain, entre otras, según el mismo informe de Randstad.

Finalmente, comprometidas con revolucionar los servicios financieros, empresas del sector fintech como Bitso buscan profesionales que se atrevan a hacer cosas diferentes, promoviendo la innovación y ofreciendo un rápido crecimiento laboral al anteponer por sobre todo el desarrollo del talento de cada colaborador.

Ser parte de una compañía del mundo fintech es ser parte de un equipo en donde existen personas que están dispuestas a romper los paradigmas para cambiar el statu quo que tenemos hoy .