Biden presidente: una designación clave del nuevo Gobierno genera temor por posibles regulaciones al Bitcoin

La economista de 74 años de edad, que fue Presidente de la Reserva Federal, despierta algunas dudas en la comunidad cripto. Su opinión sobre el Blockchain

Todo indica que Janet Yellen será Secretaria del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos luego de la designación de Joe Biden. La economista de 74 años de edad, que fue Presidente de la Reserva Federal, despierta sin embargo algunas dudas en la comunidad cripto, ya que no tiene una buena opinión sobre las criptomonedas.

En el pasado, Yellen reveló posturas contrarias al Bitcoin. Cuando era la cabeza de la Reserva Federal en 2018, aseguró que la criptomoneda es un activo "altamente especulativo".

Si bien aclaró que la Reserva Federal no tiene ningún papel regulatorio en el funcionamiento de Bitcoin, en el Forum de Tecnologías Financieras de Montreal de 2018, afirmó: "No soy fan (…) primero que todo muy pocas transacciones son empleadas por Bitcoin y muchas de aquellas que son realizadas en Bitcoin son transacciones ilegales e ilícitas. Me preocupa las implicaciones del uso de criptomonedas para financiamiento de terroristas, para lavado de dinero y otras actividades parecidas."

Además de subrayar la procedencia potencialmente ilegal de ciertos activos, Yellen también señaló factores como la estabilidad del valor y su carácter descentralizado.

El Bitcoin no para y va camino a su máximo histórico en cotización

"Uno piensa que para que algo sea una fuente útil de dinero necesita ser una fuente estable de valor y Bitcoin es cualquier cosa menos eso. Y tampoco es un medio eficiente para procesar pagos (…) tiene dificultades por su misma naturaleza descentralizada en lograr la confianza para la inequidad de las transacciones", indicó la economista.

Un nuevo panorama

Según destaca el portal Criptonoticias, en su nuevo puesto, Yellen será la encargada de políticas relacionadas a asuntos fiscales, dirección de fondos federales e influiría en la política de deuda pública y activos financieros, entre otros. Así, puede llegar a influir en una regulación al Bitcoin o a la implementación de impuestos.

Asimismo, como Secretaria del Tesoro tendrá control sobre la Red para la Represión de Delitos Financieros (FINCEN por sus siglas en inglés), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Oficina del Control de la Moneda (OCC).

Sin embargo, y a pesar de su pasado en contra de las criptomonedas, en 2019 admitió que "(Blockchain) es una tecnología muy importante que puede tener implicaciones por la manera en la cual las transacciones son manejadas dentro del sistema financiero".