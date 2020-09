Rappi, Glovo y PedidosYa, en la mira del Gobierno: se vienen nuevas regulaciones para las app

El ministro Matías Kulfas dijo que se advirtieron algunas situaciones excesivas respecto a los cobros y plazos de pago de estas plataformas

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el Gobierno evalúa establecer mecanismos de regulación "muy específicos" sobre las aplicaciones vinculadas con el "delivery" de gastronomía, ya que advirtió que "se han detectado situaciones excesivas" de esas plataformas.

"Hemos notado algunas situaciones que podemos calificar como excesivas respecto a los cobros y plazos de pago. Por eso, estamos estudiando la posibilidad de establecer reglas justas para que el sector crezca", expresó el funcionario.

El titular de la cartera productiva dijo a los empresarios del sector -congregados de manera virtual- que el Gobierno es "plenamente consciente de la gravedad de la crisis que está viviendo" esa actividad a raíz de la pandemia y las medidas de aislamiento social.

"Estamos generando un paquete de apoyo que contribuya a reducir todo lo posible el indiscutible daño económico que esto genera en el sector y, así, puedan llegar con mayor fortaleza posible al fin de esta crisis, a la recuperación. Queremos que la mayor cantidad posible de emprendimientos siga en pie y sea partícipe de la reactivación", enfatizó.

También habló de los recursos ya dispuestos por el Estado al sector alojamiento y gastronomía, como la reducción de los aportes y contribuciones patronales, diferimientos impositivos, salario complementario y créditos.

Estudian la posibilidad de establecer reglas justas para que el sector crezca

Take away vs. delivery en pandemia

Durante las diferentes fases de cuarentena en promedio el 75% de los consumidores eligió el delivery para realizar sus pedidos. Sin embargo el sector gastronómico considera que la implementación del take away ampliado (comer o beber en el exterior del punto de venta) permitiría incrementar entre 15% y 20% las ventas de acuerdo al tipo y ubicación del local.

A su vez, la reciente incorporación de mesas al aire libre con protocolos reportaría hasta un 30% de mejora en los niveles de ventas actuales que muestran caídas promedios interanuales del 65%.

Así lo destacó la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) a través de relevamiento entre comercios gastronómicos en el que participaron grandes cadenas de pizzerías, heladerías y cafeterías, para conocer cuál es la diferencia económica entre el "take away" (para llevar) y el delivery (envío a domicilio), tanto para el consumidor como para el comerciante.

Del informe, al que accedió iProfesional, se desprende que teniendo en cuenta el ticket promedio de una pizzería, que incluye una pizza de 8 porciones más una gaseosa, empanada o faina, el comerciante debe pagar por el envío a través de una plataforma agregadora, en promedio, unos $135 pesos; por un 1 kilo de helado $154 y por un café expreso $36 aproximadamente. Estos precios corresponden a finales de agosto. Por su parte, el consumidor también debe pagar el envío, que dependiendo la distancia, oscila entre $70 y $140 pesos.

Con el delivery, el comerciante y el consumidor pagan por el envío

Promedio de venta del take away y el delivery durante las distintas fases de la cuarentena

- Fase 1: El 100% de las ventas fue por delivery porque no estaba habilitado el take away. Las caídas de venta oscilaban entre el 70% y el 100%, dependiendo de tipo y ubicación de negocio, con gran cantidad que aún no podían operar porque no tenían desarrollado el delivery.

- Fase 2: Con la habilitación del take away las ventas crecieron levemente versus la Fase 1, alcanzando caídas que oscilaban entre el 60% y el 80%. Mientras que el mix por tipo de venta fue: en las pizzerías y heladerías: el 85% por delivery y 15% por take away, mientras que en las cafeterías el 80% fue delivery y 20% take away.

- En la continuidad de la Fase 2, es decir actualmente: El nivel de actividad se mantiene apenas en el 35% promedio, es decir con caídas del 65% en promedio versus lo esperable para esta época. En cuanto al mix Delivery/Take away, los porcentajes de las pizzerías se mantuvieron iguales, mientras que en las heladerías creció el bastante el take away, que hoy alcanza el 32% (casi 1/3 de las ventas) mientras que los otros 2/3 o 68% son por delivery. En las cafeterías también creció el take away que alcanza el 25%, mientras que el 75% restante es por delivery.

El delivery fue el medio más elegido durante la cuarentena

Diferencia entre el ticket promedio del delivery y el take away:

- Pizzería: Delivery $850- Take Away $750

- Heladería: El ticket promedio es de $770 en ambos casos

- Cafetería: Delivery $199- Take Away 170

Diferencia entre el ticket promedio del delivery y el take away

Cabe remarcar que el sector gastronómico emplea en forma directa a más de 500.000 personas en todo el país.