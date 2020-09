Las 10 mayores acciones de aerolíneas son chinas, excepto una: conocelas

Las aerolíneas chinas están viviendo un momento muy dulce, al menos en relación con el resto del sector, azotado por el covid-19. La población de 1.400 millones de habitantes del país está deseosa de viajar, el yuan se está subiendo y el petróleo se está volviendo más barato.

Un indicador de Bloomberg del sector muestra que nueve de los 10 principales valores bursátiles del sector de las aerolíneas del mundo en los últimos tres meses son chinos. Todos, a excepción de Air China Ltd., han registrado ganancias de dos dígitos.

La anomalía es InterGlobe Aviation Ltd., que opera la mayor aerolínea de la India, IndiGo, y ocupa el sexto lugar en la lista con un avance del 13%. El título de mejor rendimiento es la aerolínea de bajo coste Spring Airlines Co., que ha subido un 22%.

Negocio golpeado

La pandemia de coronavirus ha diezmado el sector de las aerolíneas ya que los Gobiernos introdujeron restricciones fronterizas sin precedentes y los pasajeros se volvieron más reacios a viajar. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que representa a unas 290 aerolíneas, no espera que el tráfico de pasajeros se recupere a niveles previos a la pandemia antes de 2024.

Los operadores chinos no han sido inmunes a la crisis, pero han logrado recuperarse mucho más rápido gracias a un amplio mercado interno y la eliminación de las restricciones de viaje después de que se controlara la epidemia en el país.

El avance de las acciones se ha acelerado este mes, en parte debido a la fortaleza del yuan. Ello reduce los costes de las aerolíneas en combustible y deuda, parte de la cual se toma prestada en dólares estadounidenses. La reciente caída del precio del petróleo reduce aún más los gastos de combustible, que las compañías aéreas chinas no cubren, a diferencia de muchos competidores.

No obstante, se espera que las tres grandes aerolíneas de China -Air China, China Southern Airlines Co. y China Eastern Airlines Corp.- no sean rentables en el segundo semestre de este año, según pronósticos de analistas recabados por Bloomberg. Las tres aerolíneas registraron pérdidas respectivas en el primer semestre de más de 8.000 millones de yuanes (u$s1.200 millones).

Pero el optimismo ha estado creciendo. Se espera un impulso del tráfico aéreo por el feriado del Día Nacional a principios de octubre. Los niveles de tráfico aéreo nacional en 2021 podrían ser un 15% más altos que en 2019, según China International Capital Corp.