La transformación digital es cosa del pasado: ¿qué se viene en la nueva era?

Con la llegada de las nuevas tecnologías, comenzamos a ver como surgían innovadoras alternativas y oportunidades, impulsados también por la pandemia

El Covid-19 hoy es el driver que aceleró procesos, aunque mañana serán otros. Lo cierto es que la transformación digital desde hace años se ha instalado en nuestra realidad, y lo ha hecho para quedarse. Quienes mejor se adapten a este cambio, sin dudas, estarán mejor preparados de cara al futuro y sus inesperados cambios.

Ahora bien, ¿por qué decimos que esta nueva era de la transformación digital es un cambio que llegó para quedarse? La respuesta está mirando nuestro pasado.

Pensemos la realidad antes del Covid, pensemos que pasaba en el mundo 20 años antes de declarada la pandemia que transformó al mundo globalizado de la noche a la mañana.

El foco de los retails, era mejorar la experiencia en las tiendas, supermercados, etc.

Eso era muy lógico, no existían los teléfonos inteligentes, internet no tenía la penetración que hoy en día tiene, como tampoco tenía la velocidad de conexión con la que hoy contamos y disfrutamos.

Te puede interesar Dark kitchens: cómo iniciar con poca plata un negocio que es furor en otros países y ahora crece en Argentina

Como no se contaban con estas tecnologías, las opciones o alternativas eran otras. Por lo tanto, no era una locura competir por quien abre más sucursales, con más m2, más empleados por sucursal, y mayor oferta de productos de diferentes rubros en un mismo lugar. Esa era la normalidad.

Con la llegada de las nuevas tecnologías, comenzamos a ver como surgían innovadoras alternativas y oportunidades de negocios. Las costumbres de las personas fueron cambiando y se comenzó a vislumbrar cómo se iba perdiendo el miedo a comprar y pagar por internet. Fuimos testigos de cómo las ofertas on line aumentaron y fueron mejorando las experiencias de compra de los rubros más diversos.

El comercio electrónico se convirtió en una herramienta de supervivencia para muchos locales y comercios

Necesidad de transformación

Si bien hoy en día, el Covid profundizó esta transformación, era algo que ya se venía dando desde hace años y una clara manifestación de lo expuesto, es la crisis que hoy están viviendo los retails.

El caso Garbarino, por citar un ejemplo, es una muestra vivencial de lo más reciente. Ya no es negocio abrir locales, los conceptos cambiaron, los usuarios buscan una experiencia omnicanal, donde el mundo físico sea un showroom y en algunos casos y punto de retiro (Take away).

Decimos que el COVID-19 profundizó la transformación, porque las personas que hasta el momento tenían miedo, se resistían o preferían la experiencia de compra en puntos físicos, necesariamente se volcaron a la experiencia de compra on line.

Esto, en muchos casos, trajo un colapso en los sistemas, backoffice y logística. Muchos grandes jugadores que triunfaron en el mundo físico y desde hace años desembarcaron en el online, se vieron desbordados por la gran demanda y en algunos casos no supieron o pudieron dar una respuesta efectiva.

No podemos dejar de remarcar que la de hoy, es una gran oportunidad para nuevos jugadores que nacieron 100% online o que ya contaban con una base instalada en otro eslabón de la cadena. Ellos son los que vieron la oportunidad y decidieron llegar al consumidor final por canales digitales.

La transformación digital no es nueva, pero es sumamente necesaria.

Te puede interesar Mercado Libre y otro récord en Wall Street: ya es la firma latinoamericana más valiosa de la historia

Tanto viejos y nuevos jugadores de diversas industrias, pueden potenciar su modelo de negocios con costos afines a esta nueva estructura, con una pata tecnológica potente para cubrir la demanda y un backoffice y logística dedicado 100% a esta modalidad.

Cuando el COVID-19 haya pasado, los que compraron en algunos de estos negocios on ine y tuvieron una experiencia satisfactoria, ¿por qué habrían de cambiar?

Nueva era

Estamos en presencia de una gran transformación del consumo y nuevas formas de pago, que han llegado para quedarse. Por ese motivo, es importante tomar conciencia de todo lo que está sucediendo en esta nueva era de la transformación digital.

Ya el diario del lunes, no nos sirve. Hoy hay que tomar decisiones y accionar con la mayor rapidez posible.

Desde QPago tomamos muy en serio la coyuntura actual y trabajamos pensando en ayudar a los comercios y empresas; con soluciones de pago innovadoras y de alto valor agregado, que te permitan estar cerca de tus clientes de una forma práctica y segura.

Como sabemos lo difícil que es este momento en tu economía, contamos con las tarifas más bajas del mercado para acompañarte y ser tus aliados para superar este difícil momento y lograr una efectiva transformación digital de tu negocio y cobranzas.

*Diego Di Noia es CEO & Founder de QPago