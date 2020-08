Mercado Libre transmitirá eventos musicales para homenajear a "héroes" en la lucha contra el COVID-19

La empresa señaló que artistas cómo Seu Jorge, Daniela Mercury, Paula Fernandes, Tito Fuentes, Gepe y Sebastián Teysera se sumaron a la iniciativa

Mercado Libre presentó "Codo A Codo", 10 eventos musicales en 6 países de América Latina para homenajear a quienes están al frente de la lucha contra el COVID-19.

La empresa señaló que artistas cómo Seu Jorge, Daniela Mercury, Paula Fernandes, Tito Fuentes, Gepe y Sebastián Teysera se sumaron a la iniciativa, cantando en "un espectáculo íntimo y exclusivo para un único espectador".

La experiencia local

En Argentina, se transmitirán los shows de Abel Pintos, Vicentico, Sebastián Yatra y Natalia Lafourcade.

Abel Pintos se presentó ante Verónica Esquivel, voluntaria en un comedor de la Villa 6, en un espectáculo especial que tuvo lugar en la Usina del Arte.

En el Gran Rex, Vicentico homenajeó con sus canciones a Magalí Avruj, médica especialista en medicina interna del Hospital Pirovano.

"Cuando nos encontramos para grabar con Veronica y el equipo, fue mi primera oportunidad de salir de casa. De camino al lugar, sentí mucho miedo. Fue muy extraño salir de casa y tener miedo. Me resultaba muy conmovedor hacer lo que más amo en la vida desde niño y tener esa sensación. Pero cuando estaba en el escenario y la vi entrar a Verónica, volví a sentir la magia y el disfrute que me hace poder dar un concierto. Fue un privilegio poder cantar para ella, representa a miles de personas." comentó Abel Pintos. Y agregó "Esta oportunidad me iluminó, me hizo recobrar las esperanzas"

"Viví una de las experiencias más lindas de mi vida que no me voy a olvidar jamás. Realmente me sorprendieron. Disfruté mucho encontrarme con Abel Pintos, sentarme frente a él y escuchar su música que me hace muy feliz", comentó Verónica Esquivel. Además, reflexionó sobre uno de los momentos más duros que le tocó vivir durante la pandemia, haciendo referencia al estar en contacto con las necesidades de la gente del barrio.

Junto con los espectáculos, la empresa anunció una campaña de donaciones para recaudar fondos para Cruz Roja y la Red Banco de Alimentos.

A través de un código QR que podrá verse en pantalla u accediendo a este link, los espectadores podrán colaborar. Las donaciones no tienen ningún costo de comisión y la totalidad del dinero recaudado será destinado a las asociaciones.

Mercado Libre señaló que el proyecto busca reforzar las iniciativas ya impulsadas para la prevención y la seguridad, el consumo responsable y la solidaridad que asumió la compañía desde el comienzo de la pandemia.

