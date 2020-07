eCommerce en tiempos de crisis: por qué es importante "la tienda que siempre está abierta"

La tecnología y en específico el eCommerce se convertirán hoy más que nunca en la alternativa número uno en este desafío en el que todos participaremos

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) estima que la economía mundial ha caído 8% en cuatro meses de pandemia. En Argentina, de acuerdo a una encuesta realizada por la Fundación Observatorio Pyme (FOP) en marzo, el 58% de las PyMEs está padeciendo una caída en las ventas. Todo esto ha llevado a que tanto emprendedores como micro, pequeñas y medianas empresas, busquen alternativas para mantener sus negocios a flote.

Hoy más que nunca, debemos preguntarnos qué es lo que esta crisis nos ha hecho replantear y qué aprendizajes hemos de tomar en consideración para el futuro y para una nueva forma de comercio y economía. Varias industrias se han preguntado si la existencia del retail debería continuar tal como la conocemos, ya que en los últimos meses, la dependencia tecnológica y de las compras en línea ha sido significativa.

Por ejemplo, la industria de la moda y del consumo en general han repensado estrategias durante la pandemia al realizar pasarelas vía streaming o, igualmente, el hecho de que muchas casas de moda como LVMH, detuvieran la producción de fragancias para comenzar a fabricar gel antibacterial en sus plantas. Pero, tras la pandemia, ¿habrá una forma de regresar al modo en el que se consumían bienes y servicios de la manera en la que lo hacíamos? ¿Los centros comerciales serán los mismos?

Las tiendas online son un gran canal para paliar la caída de ventas

Nueva era

Lo más seguro es que no, al menos en un futuro inmediato. Esta pandemia continúa dejando varios aprendizajes y el principal (que no ha sido nada nuevo) es que sólo quienes se adaptan mejor al cambio y a las nuevas tecnologías, se mantendrán a flote. Muchos negocios físicos en la región latinoamericana se han visto obligados a cerrar, y en Argentina incluso algunos de los que habían logrado reabrir, tendrán que volver a cerrar por el reciente anuncio de regreso a fase 1. Estos negocios se han dado cuenta que, si no cuentan con una estrategia sólida de eCommerce, quizá estén condenados a desaparecer y será necesario contar con herramientas que les permita tener su negocio activo y siempre abierto.

De acuerdo con la consultora mundial de marketing WARC, previo a la pandemia, los presupuestos en comercio se dividían como un 80% en canales tradicionales y 20% en canales digitales, lo que refleja que se ha relegado al eCommerce como una estrategia adicional o incluso como algo que no era pensado como esencial para las marcas, una realidad que de un par de meses al día de hoy ha cambiado considerablemente.

Actualmente, los marketplaces globales, además de apoyar a emprendedores locales, los impulsan también a capacitarse y a internacionalizar su negocio, abriendo la conversación sobre la importancia del eCommerce, sobre todo en un país en desarrollo como Argentina. Contar con herramientas para mejorar la estrategia de venta online puede ser una gran alternativa para que las empresas puedan mantener sus operaciones y continuar ofreciendo sus productos a un consumidores de todo el mundo.

El eCommerce es uno de los sectores que se vio beneficiado con este escenario

En esta línea, compañías expertas en eCommerce pensaron en iniciativas como "Mi Negocio 24/7 en eBay", que se enfocan en acercar beneficios a empresas de distintos tamaños, tales como tiendas en eBay sin costo tres meses, programas de entrenamiento y herramientas de marketing gratuitas que buscan una inclusión digital de los emprendedores argentinos para que tomen esta crisis como una oportunidad y tengan un canal de ventas siempre abierto y con miras a exportar.

La tecnología y en específico el eCommerce se convertirán hoy más que nunca en la alternativa número uno en este desafío en el que todos participaremos como país e, incluso como humanidad, para hacer frente a un evento sin precedentes, que, si sabemos aprovechar, se convertirá en nuestro mayor maestro y en un antes y un después para el crecimiento económico.

*Xavier Aguirre es Gerente Senior de Desarrollo de Negocios de eBay Latinoamérica