Exportación e innovación Buy Argentina brindará inteligencia comercial para impulsar la exportación

La plataforma estatal promueve el comercio exterior y es un espacio estratégico que el Gobierno viene potenciando junto con organismos provinciales

Buy Argentina es una plataforma estatal de promoción del comercio internacional que, desde su lanzamiento en 2017, lleva registradas dos mil empresas de todo el país. De esas, 1.200 ya son exportadoras e integran un registro visible para compradores internacionales, mientras que todo el universo puede acceder a diferentes servicios oficiales de promoción de las ventas externas.

La plataforma es un espacio estratégico que el gobierno nacional viene potenciando en conjunto con organismos provinciales, como la local Agencia para la Promoción de las Exportaciones Córdoba (ProCórdoba).

Su labor es buscan que más empresas de todo tipo que se sumen al registro gratuito y empiecen a usarlo y, en paralelo, concentrar allí nuevas herramientas que activa para ayudar a las exportaciones.

“Cualquier empresa puede registrarse de manera simple. La plataforma da acceso inmediato, por ejemplo, a las oportunidades comerciales que detectan y generan nuestras embajadas en 150 países”, aseguró Juan Ignacio González, coordinador de proyectos y estrategia comercial de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici), en La Voz.

Ya se están gestando negocios entre compañías locales y extranjeras a partir de los contactos realizados por este sistema.

El funcionario participó en la jornada “Exportación e Innovación”, organizada por la delegación local de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) en la Universidad Siglo 21 y en donde se analizaron diferentes mecanismos no tradicionales para sacar productos locales al mundo, susceptibles de ser usados por compañías de toda escala, como el comercio a través de los market place Alibaba y Amazon, ambos blanco de programas de acompañamiento de la Aaici.

González adelantó que, en breve, la Agencia lanzará un servicio de inteligencia comercial disponible en Buy Argentina, destinado a dar a las empresas información exhaustiva sobre dónde colocar sus productos.

“Cuando una empresa quiere exportar lo primero que debe resolver es dónde vender sus productos. Y es muy difícil reunir la información dispersa en todos los organismos estatales, en las aduanas de todos los países, o en las 150 delegaciones argentinas en el exterior”, señaló.

“Esta herramienta articulará todo eso y brindará, para una gran cantidad de productos, análisis de demanda y crecimiento en los distintos mercados cuantitativos y cualitativos. Te puede decir, por ejemplo, cuáles son los 10 mercados más atractivos para exportar tu producto, considerando demanda, proyecciones, facilidad de ingreso y competitividad de la Argentina en relación con sus competidores más directos”, dijo.