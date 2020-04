Axion se reconvierte: sus locales Spot! Market venden productos de almacén y limpieza con delivery

La compañía firmó alianzas con Rappi y PedidosYa para repartir a domicilio los productos de primera necesidad en un radio de 3 kilómetros

En el contexto de la cuarentena, muchos argentinos no sólo se ven privados de usar el auto, sino también de salir a realizar sus compras de bienes de primera necesidad.

Para agregar valor a su negocio, Axion convirtió sus minimercados a la marca Spot! Market, en los que se podrán adquirir no sólo productos de kiosco, sino también alimentos no perecederos y artículos de limpieza.

Además, la red de estaciones de servicio selló acuerdos con Glovo y PedidosYa para la entrega a domicilio de sus compras en un radio de 3 kilómetros a la redonda de cada establecimiento.

"A raíz del aislamiento social impuesto ante la pandemia, en muchos casos hacer las compras diarias se ha convertido en un proceso largo y, a veces, hasta imposible para muchas personas. En ellas pensamos para ofrecer este servicio, que implicó un cambio en nuestra oferta de productos para ajustarla a las necesidades actuales de quienes viven hasta 3 km a la redonda de nuestras estaciones de servicio", señaló Marina Chavez, gerente de marca Spot!.

Hasta el momento, se pueden adquirir los productos en 51 estaciones ubicadas en la ciudad de Buenos Aires, Conurbano, Córdoba y Rosario, pero con la intención de sumar más bocas próximamente.

"Las ventas que generamos a través de la aplicación de entregas no alcanzan a las que tenemos con la estación abierta en tiempos normales, pero respetando los lineamientos, medidas de prevención y recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, lo adoptamos para contribuir a la facilitación del aislamiento social que impuso el Gobierno y darle una solución a mucha gente que no puede salir de su casa y necesita sus productos en el momento y no puede o no quiere esperar", agregó Chavez.