Mercados: por qué el bitcoin podría alcanzar los u$s 9.000 pocos días antes del halving

El precio de Bitcoin ahora se enfrenta a una dura resistencia de u$s 7.800 dólares con menos de 17 días restantes antes del tan esperado halving

El precio de Bitcoin (BTC) se ha estancado entre u$s 6.600 y 7.200 durante algunas semanas, pero finalmente, se produjo una ruptura al alza, lo que significó un impulso del 10% hacia u$s 7.750.

Pero Bitcoin no es la única moneda digital que ha mostrado fuerza, ya que las monedas alternativas también están siguiendo su ejemplo con Cardano (ADA) saltando un 22% y Ethereum (ETH) un 16%.

Entonces, ¿qué se puede esperar de los mercados con poco más de dos semanas antes del halving de Bitcoin?

Bitcoin rompe la resistencia crucial de u$s 7.200 pero se enfrenta a u$s 7.800 a continuación

El precio de Bitcoin se estancó entre u$s 6.800 y u$s 7.300 durante algunas semanas, lo que hizo que el precio fuera indeciso en qué dirección quería ir. La respuesta clara fue dada por una ruptura crucial por encima de la zona de resistencia de u$s 7.300.

El precio de Bitcoin mantuvo el área de u$s 6.800 a principios de esta semana como soporte, después de lo cual comenzó a retumbar para probar las resistencias. Estas se rompieron al alza, lo que exprimió una gran cantidad de cortos del mercado.

Esta reducción resultó en un empuje hacia el siguiente nivel de resistencia en u$s 7.700-7.800.

Actualmente, se define un nuevo rango para Bitcoin. La resistencia se encuentra en el área de u$s 7.700-7.800, mientras que el soporte se encuentra entre u$s 7.275 y u$s 7.350. Mientras el precio de Bitcoin permanezca por encima de este nivel de soporte, se justifica una mayor presión al alza y un impulso, especialmente hacia el halving.

La brecha de CME a u$s 9.000 todavía está en juego

Un gráfico de BTC de CME Futures proporciona datos sobre "brechas". Estas brechas se crean durante el fin de semana ya que los futuros de CME no están abiertos los sábados y domingos. Las brechas a menudo se usan como una narrativa adicional para que los comerciantes operen, lo que hace que la ventaja del mercado actual sea interesante.

Hay una brecha significativamente grande entre u$s 8,280 y u$s 9.055, que es probable que ocurra en algún momento. Junto con la estructura actual de brechas, se encuentran varias otras brechas al alza, ya que hay otras, específicamente a u$s 10.100 y a u$s 11.675.

Semanalmente reclama la MA de 100 semanas como soporte

Cerrar por encima de la MA de 100 semanas daría fuerza al mercado.

Sin embargo, se debe garantizar un mayor impulso hacia arriba si el nivel de resistencia horizontal en u$s 7.700 se rompe al alza. Como se muestra en el cuadro, la continuación adicional hacia u$s 9.000 está en las tablas si se rompen u$s 7.700.

La capitalización total del mercado tiene un soporte de USD 190 mil millones y se enfrenta al siguiente nivel

Un gráfico de la capitalización total del mercado de monedas digitales ofrece una visión clara. La zona de u$s 190.000 millones se ha mantenido como soporte, lo que era crucial para cualquier impulso alcista adicional.

Actualmente, el gráfico de capitalización total del mercado se enfrenta al próximo nivel de resistencia de u$s 220.000 millones. Romper este nivel garantizaría un mayor impulso alcista hacia los u$s 235-245.000 millones para los mercados de monedas digitales.

Entonces, ¿cuáles son los niveles de apoyo clave ahora?

Me gustaría ver que se mantengan u$s 202-207 mil millones como soporte, ya que esa es la resistencia que la capitalización del mercado rompió. Una vez que la capitalización del mercado rompa por debajo de este nivel, más pruebas a la baja de u$s 175.000 millones vuelven a estar sobre la mesa.

La capitalización del mercado de altcoins aumentó más del 100% en las últimas semanas

La capitalización del mercado de altcoin está mostrando fuerza ya que la capitalización ganó 111% desde la gran caída del Jueves Negro.

De manera similar a la capitalización total del mercado, en los últimos días se ha producido una ruptura por encima de los niveles verdes, lo que ha dado lugar a movimientos ascendentes de varias altcoins.

La siguiente resistencia a romper es el nivel de alrededor de u$s 79-80 mil millones . A continuación, es probable que se produzca un mayor impulso ascendente hacia los u$s 92-94 mil millones. Sin embargo, se espera una pérdida de los niveles y pruebas de verde de u$s 66 y 57.500 millones.

El escenario alcista del precio de Bitcoin

De cualquier manera, ambos escenarios son bastante simples, dado que Bitcoin rompió de un rango lateral. Mientras los niveles de verde alrededor de u$s 7.300 dólares se mantengan como soporte, está en juego un mayor impulso ascendente.

Además, la narración del halving se está volviendo cada vez más importante. Tal narrativa podría crear FOMO (miedo a perderse) y generar un poco más de presión de compra antes del evento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos eventos suelen acabar de forma "comprar el rumor, vender la noticia". En otras palabras, no debe ser inesperado un gran movimiento de ventas después del evento.

En cualquier caso, el hecho de tener u$s 7.300 dólares como apoyo refuerza el argumento alcista. El precio de Bitcoin podría estar rondando este rango por un tiempo antes de atacar cualquiera de los niveles.

Un avance de la zona de u$s 7.700 dólares probablemente justificaría un mayor impulso al alza con objetivos de u$s 8.500 y 9.000 (ya que esa es también la brecha de la CME).

El escenario bajista para el precio de Bitcoin

El escenario bajista también es sencillo. Si el precio de Bitcoin empieza a subir hacia la resistencia pero luego se vende, es probable que se produzca una subida temporal. Particularmente, ya que el área de u$s 7.700 dólares fue el último nivel de defensa antes de la caída de los precios de BTC del Jueves Negro.

Si ese nivel no puede ser reclamado como soporte, los niveles inferiores deben ser reexaminados antes de que el mercado pueda reagruparse para cualquier otro movimiento ascendente.

Por lo tanto, una venta que resulte en una nueva prueba de u$s 7.250 dólares y un rechazo inmediato de u$s 7.400 dólares sería una señal de un mayor impulso descendente con los próximos objetivos a u$s 6.800 y 6.500, indicó Cointelegraph.