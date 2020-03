¿Colapsa el negocio?: efecto coronavirus derrumba las criptomonedas y desata pánico en inversores

La pandemia de coronavirus no sólo golpea al dólar, acciones y bonos. Las criptomonedas llegaron a bajar un 50% en pocas horas, luego se recuperaron

El mundo está en pánico por la pandemia de coronavirus, y el impacto económico negativo que está trayendo ya se ramifica a diversas formas de ahorro. Entre ellas, se incluyen a las criptomonedas.



Las monedas virtuales han sufrido días atrás lo que se denomina una de las bajas más brutales en su cotización registradas en su corta historia. Y, más allá que de por sí son activos muy volátiles, la escala y velocidad de su desplome sorprendió al mercado.



Incluso, el propio ex CPO de la red social de citas casuales Tinder, Brian Norgard, indicó que el ritmo de la caída fue la "más destructiva de cualquier mercado en la memoria viva".



Por ejemplo, el bitcoin, que es la criptomoneda más conocida, se ha desplomado 50% en apenas cuatro horas, al pasar de los u$s6.000 a los u$s3.000. Más allá que después se recuperó hasta los u$s5.000.



Y en general, en el mercado, las bajas en las capitalizaciones de todos los activos digitales implicaron pérdidas por alrededor de 75 mil millones de dólares en unas pocas horas.

En definitiva, si bien los precios luego del bajón rebotaron desde sus mínimos, todavía es demasiado pronto para saber si la confianza del mercado se ha restablecido.

Por el desplome visto en sus precios, los inversores parecen haber decidido vender masivamente monedas como bitcoins, Ethereum o XRP para buscar liquidez.

De hecho, luego de la caída y posterior recuperación, bitcoin retrocedió un 20% en su valor, Ethereum cayó más de 28%, XRP descendió 20% y hay otros casos que superaron el 30% de baja en tan sólo 24 horas, indica el sitio experto en la temática CoinMarketCap.



Recién el jueves 19 de marzo el bitcoin recuperó su precio y llegó a tocar un techo de u$s6.300, pero la gran volatilidad con la que operan estas monedas deja una gran incertidumbre en varios ahorristas.

Las criptomonedas, en especial el bitcoin , también fueron afectados por el coronavirus

¿Por qué el coronavirus impacta en las criptomonedas?

La pregunta que se instala en el mercado es por qué las criptomonedas han caído hasta 50% en pocas horas debido a la crisis del coronavirus.



La respuesta a este interrogante "se debe a un universo multifactorial", le dice a iProfesional Gonzalo Arzuaga, licenciado en Administración, experto en criptomonedas y Fund Manager en Terrifico Capital, que maneja carteras de inversión en estas divisas.



Por un lado, "es cierto que fue la primera vez que, como activo financiero, mostró cierta correlación con los demás activos financieros como acciones, bonos, commodities, entre otros", justifica Arzuaga.

Asimismo, el experto recuerda que las criptomonedas son un activo financiero "extremadamente nuevo, joven, en formación". Por eso, sostiene que no es de extrañar que manifiesten grandes dosis de alta volatilidad.



Al respecto, Gabriel Kurman, co founder de Koibanx y IOV Labs, afirma a iProfesional que la caída del precio de bitcoin en los últimos días junto con los otros activos se debe a la "irracionalidad de los mercados".



Ello lo explica en que en los últimos años ha entrado mucho dinero institucional de hedge funds y de fondos de pensión al bitcoin, por lo que "cuando hay eventos catastróficos como el que estamos viviendo, lo que hacen los asset manager es ´play by the book´ y hacen lo que les enseñaron en sus carreras universitarias, que es salir a vender todos los activos de riesgo y comprar bonos del tesoro americano", dice Kurman.



En definitiva, Kurman sostiene que estos inversores "no tienen el conocimiento tecnológico y económico sobre la importancia que puede llegar a tener como commodity sintético y criptográficamente escaso bitcoin en el futuro del sistema financiero".



Y al ver las anteriores crisis mundiales, a diferencia de lo que sucede ahora, "la historia marca que no afectaron su performance financiera en lo más mínimo", menciona Arzuaga.



Por ejemplo, durante la crisis China de 2015 el bitcoin fue el activo que más rindió, al tener un incremento del 47%:

El bitcoin obtuvo 47% de ganancias en la crisis china de 2015

El coronavirus testea piso de criptomonedas

Igualmente, con cada caída abrupta, como la reciente a causa de la crisis por el coronavirus, se puede "realmente testear cuál es el piso", lo que permite que ya no queden más "manos débiles que dudan sobre el futuro y la solidez del sistema crypto, y deciden vender sin importar cuánto reciben a cambio. Quieren salirse, pensando en quizá nunca más volver", reflexiona Arzuaga ante la pregunta de iProfesional.



Desde CoinTelegraph indican que el coronavirus ha sido, en realidad, causa indirecta de la caída tan espectacular, ya que lo que ha determinado este fenómeno, fue en realidad, el anuncio del Presidente de Estados Unidos Donald Trump de las medidas para contener la pandemia, como colocar las tasas de interés negativas.



A ello se le agrega el repentino colapso de los precios del petróleo.

Y completa Arzuaga: "Pasó de todo en esta tormenta: saltaron los colaterales de los traders, mineros de bitcoin apagando sus máquinas porque no les era rentable asumir el costo fijo de la electricidad por hora de cada máquina encendida. El sistema en general crujió".

Para agregar que las "criptomonedas están en su infancia, es una industria recién en gestación. Habrá que ajustar muchas clavijas para dar el próximo paso".

En términos de precio, la caída del 50% del bitcoin en pocos días también responde a que es un mercado que está abierto las 24 horas al día, los 365 días del año, lo que hace que pequeños movimientos de ventas o compras muevan su precio con rapidez y virulencia.

A ello se suma que las criptomonedas "no tienen ninguna cláusula de protección, como vimos que sí tienen las acciones en la Bolsa, que durante varios días llegan a registrar, incluso, dos ´halting´, parando la actividad para calmar el mercado", grafica Arzuaga.

Este experto rescata como positivo que cuando se observa este movimiento en perspectiva, se puede asegurar que el mercado encontró un piso sólido en el rango de los u$s5.000 para los bitcoin.



"No sabemos si durará, pero lo que se deduce es que podría haber terminado la limpieza de gente sin convicción en este mercado", concluye Arzuaga.

Lo cierto es que desde el mercado afirman que muchos traders y especuladores decidieron salirse de este activo financiero digital, buscando un refugio más seguro, como el oro o mantenerse en cash. De hecho, ni siquiera los bonos resultaron un refugio en esta crisis.



Y varios expertos del sector debieron llamarse a silencio a causa que en la previa de esta caída de los precios, pensaban que iba a suceder un movimiento contrario. Es decir, por la caída del valor del petróleo y la baja de las tasas de interés de referencia, los traders digitales consideraban que iba a ser el momento "ideal" para las criptomonedas y que sus cotizaciones iban a escalar a causa de una mayor inversión en estos instrumentos. La realidad mostró lo opuesto, y no perdonó a ningún activo.



Más allá de este golpe para las monedas digitales, luce poco probable que sea realmente el principio del fin de las criptomonedas, ya que los expertos consideran que el nivel de innovación e interés que tiene esta industria avanza exponencialmente.

Bitcoins y otras criptomonedas: una forma de ahorro que crece

¿Qué son las criptomonedas?

Según la definición de Arzuaga, las criptomonedas "son monedas que existen en formato puramente digital, que usan la criptografía como base de seguridad para operar, de ahí su nombre de cripto-moneda".



En el historial, bitcoin fue la primera que creó la categoría de monedas digitales hace ya 11 años. Hoy en día existen más de 5.200 criptomonedas diferentes.

Son importantes porque ofrecen una alternativa descentralizada a las 164 "monedas con bandera", es decir, las monedas "físicas" nacionales que cada país emite y controla a voluntad.

En el caso de bitcoin específicamente, tiene un cronograma de emisión decreciente, hasta completar los 21 millones de bitcoins emitidos en el año 2140.



"Adicionalmente, en mayo de este año se producirá un fenómeno que ocurre solamente cada 4 años: se lo conoce como halving, o reducción a la mitad, donde la emisión de nuevos bitcoins cada 10 minutos, de 12,5 cae a 6,25 bitcoins", alerta Arzuaga.

Y agrega: "Esto demuestra una vez más la particularidad que ofrecen como activo financiero. Bitcoin en la última década subió 2.920.000 veces, comparado contra Netflix, que fue la acción que más subió en la bolsa de Estados Unidos, en el mismo período, que avanzó...sólo 38 veces".

El bitcoin superó las ganancias de la acción de Netflix, que es la que más rindió en 10 años

Además, en condiciones normales del mercado, el volumen operado diariamente por las criptomonedas supera al que generan las cinco empresas más grandes del mundo juntas.



Eso explica el porqué existe tanto interés por parte de los inversores en las criptomonedas, quienes también ven que es una alternativa que permite transferir dinero a cualquier parte del mundo en minutos y a costo prácticamente cero.



"Es una propuesta de valor muy interesante comparado con el sistema tradicional de la industria bancaria actual", finaliza Arzuaga.-