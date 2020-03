Derrumbe histórico: las acciones de las Big Tech registraron la mayor caída desde 2010

Las principales acciones cayeron el lunes, tras un colapso amplio y mundial en los mercados bursátiles a medida que los mercados petroleros se hundían

Las principales acciones de tecnología e internet cayeron este lunes 9 de marzo, tras un colapso amplio y mundial en los mercados bursátiles a medida que los mercados petroleros se hundían, un factor que aumentó la incertidumbre ya causada por el coronavirus.

El índice de tecnología de la información S&P 500 cayó hasta un 7,4% en su mayor pérdida intradía desde mayo de 2010. El S&P 500 cayó hasta un 7,1%, lo que provocó una paralización comercial.

El fuerte movimiento a la baja fue solo el último ejemplo de la gran volatilidad en el entorno. Entre los declives notables, Apple Inc. se hundió hasta un 9%, su tercer descenso consecutivo y su mayor caída intradía desde enero de 2019.

El fabricante de iPhone ha caído hasta un 19% desde su cierre récord y se dirige a su cierre más bajo desde diciembre. Microsoft Corp. cayó un 7,2% y Amazon.com Inc. perdió un 7,3% en su mayor caída desde octubre de 2018. Alphabet Inc., la matriz de Google, cayó un 7,5%, mientras que Facebook Inc. se hundió hasta un 8,8%.

Las preocupaciones sobre el brote han impulsado las ventas de base amplia en las últimas semanas, y el sector tecnológico ha se ha visto particularmente afectado, mientras los inversionistas advierten riesgos tanto para las ventas del grupo como para sus cadenas de suministro.

Entre las acciones de semiconductores, Micron Technology cayó hasta un 13%, el mayor porcentaje intradía desde enero de 2016, Nvidia Inc. bajó un 10% y Qualcomm Inc. descendió un 7,3%. El fin de semana, se informó que la administración Trump estaba elaborando medidas para mitigar las consecuencias económicas del virus y ayudar a frenar su propagación en Estados Unidos.