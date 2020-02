El gran negocio de las monedas digitales: ¿qué día conviene comprar Bitcoins?

Un estudio de Longhash ha analizado ampliamente los datos sobre la compra y venta de Bitcoin durante dos años y los resultados son bastante interesantes

El estudio de Longhash analizó el ciclo de mercado semanal promedio para encontrar el mejor día de la semana para comprar y vender. Se investigaron los datos de precios por hora de Bitcoin durante un período de dos años, encontrando algunos patrones muy interesantes en términos de promociones de precios y volumen de negociación.

La metodología consistía en encontrar un precio promedio para Open, Close, High y Low para cada hora de cada semana. Por ejemplo, tomaron el precio alto todos los lunes a las 6 a.m. y formaron el precio promedio. Hicieron esto cada hora de cada día de la semana durante dos años.

Así fue que encontraron que el precio promedio más bajo para Bitcoin es los viernes a las 6 a.m. UTC. En promedio este es el mejor momento para tomar una posición comercial larga, informó criptomonedaseico.com.

Se sabe que el mercado de BTC es muy volátil y no siempre corresponde a un promedio general, por lo que esto no es un consejo de inversión, solo un análisis de mercado. Los investigadores también encontraron que el precio de Bitcoin los lunes y martes a la medianoche UTC es un promedio de u$s 170 más alto que los viernes.

Por lo tanto los lunes o martes es estadísticamente el mejor momento para colocar una posición larga del viernes o tomar una posición corta, y pagar el viernes siguiente cuando el precio es estadísticamente más bajo.

Los investigadores especulan en el estudio que debido al horario UTC del lunes / martes / medianoche, los operadores más activos pueden estar en línea en este momento debido a la superposición de zonas horarias. Comerciantes asiáticos, europeos y estadounidenses: todos están activos en ese momento.

El estudio encuentra una correlación con precios de viernes más bajos, pero el menor volumen de negociación da credibilidad a sus resultados para precios más bajos. Los lunes podrían reflejar precios más altos a medida que los inversores institucionales toman posiciones al comienzo de la semana. Esto también explicaría los precios más bajos el viernes por la noche, ya que los operadores cobran las posiciones que tomaron el lunes / martes de la semana. Por supuesto, esto también es pura especulación.