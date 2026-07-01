A medida que el Mundial avanza, las plataformas de apuestas compiten por retener usuarios con Web3, predicciones y desafíos más allá de las cuotas.

A medida que el Mundial entra en su tramo decisivo, también cambia la forma en que muchos aficionados siguen el torneo. Ya no se trata únicamente de elegir al próximo ganador: con partidos todos los días y un calendario cada vez más exigente, mantener el interés durante más de un mes se ha convertido en un desafío tanto para los usuarios como para las propias plataformas de apuestas.

Como comentamos anteriormente en nuestro análisis sobre las apuestas Web3 durante el Mundial, la irrupción de plataformas basadas en wallets y liquidación inmediata no fue una moda pasajera, sino una respuesta estructural a limitaciones que los operadores tradicionales arrastran desde hace años. Lo que entonces era una tendencia emergente, hoy se ha convertido en una alternativa real para un segmento creciente de usuarios.

Pero la competición entre plataformas ya no se limita a las cuotas o a los bonos de bienvenida. En un torneo que dura más de un mes, la capacidad de mantener el interés del usuario entre partido y partido se ha convertido en un factor clave. Las promociones tradicionales —primer depósito, apuesta gratis inicial— ya no son suficientes para retener la atención durante toda la competición.

Hoy, los operadores compiten también en capacidad de generar comunidad, predicción, desafíos interactivos y mecánicas de fidelización. Y esto es especialmente visible durante eventos como el Mundial, donde el volumen de interacción se multiplica y los usuarios buscan formas de seguir participando incluso cuando no hay partidos de su selección favorita.

Promociones como herramienta de participación

En torneos de esta duración, las plataformas más activas han empezado a desplegar campañas que van más allá del incentivo puntual. Ya no se trata solo de atraer al usuario con una oferta de registro, sino de mantenerlo implicado durante semanas a través de dinámicas acumulativas, predicciones y rankings.

Este cambio refleja una lectura más madura del comportamiento del apostante: no todos los usuarios responden al mismo tipo de estímulo. Hay quienes prefieren la apuesta directa, quienes disfrutan compitiendo en tablas de clasificación y quienes encuentran más atractivo poner a prueba su conocimiento del fútbol sin necesidad de arriesgar dinero.

Las plataformas que han sabido integrar estas capas están logrando una participación más estable a lo largo del torneo, reduciendo la dependencia de picos de actividad concentrados en los grandes partidos.

El World Cup $100,000 Challenge apuesta por un formato de clasificación que premia la participación continuada durante todo el torneo. Fuente: Dexsport.io

Dexsport como ejemplo práctico de esta evolución

En este contexto, una de las plataformas que está aplicando esta lógica de forma más clara es Dexsport. La plataforma, que lleva operativa desde 2022 bajo un modelo no custodial, ya había sido mencionada en nuestros análisis previos como un caso relevante dentro del ecosistema de apuestas Web3.

En otro artículo analizamos qué aspectos conviene revisar antes de elegir un bookmaker para el Mundial, desde la velocidad de retiro hasta la profundidad de mercados. Allí destacamos algunas de sus características estructurales: acceso sin KYC, conexión directa con wallet y liquidación inmediata de fondos.

Pero lo que resulta especialmente interesante durante este Mundial es cómo Dexsport ha traducido esas ventajas técnicas en campañas concretas que buscan mantener el interés del usuario a lo largo de todo el torneo.

World Cup $100,000 Challenge

Una de las iniciativas más ambiciosas es el World Cup $100,000 Challenge, una clasificación que premia la actividad acumulada durante todo el campeonato. Los usuarios acumulan posiciones en función del volumen de apuestas válidas realizadas en partidos del Mundial, con un requisito mínimo de cuota para que las apuestas sean consideradas.

Al final del torneo, los 50 primeros clasificados reciben una parte de un fondo total de $100,000 en freebets, con premios crecientes según la posición final. Este tipo de promociones busca incentivar una participación constante durante un torneo largo, en lugar de concentrar toda la actividad en los partidos más mediáticos.

FIFA World Cup Pick'em

El torneo Pick'em permite competir por un fondo de $10.000 en freebets sin necesidad de realizar apuestas. Fuente: Dexsport.io

En paralelo, la plataforma ha optado por una mecánica completamente distinta con el FIFA World Cup Pick'em, un concurso gratuito de predicción en el que los participantes pronostican resultados de partidos seleccionados del Mundial. No es necesario realizar ninguna apuesta para participar: basta con registrar los pronósticos y acumular puntos según la precisión de las predicciones.

Los puntos obtenidos dependen de la cuota asociada a cada pronóstico, lo que añade una capa estratégica: no todos los partidos tienen el mismo valor. Los 100 mejores clasificados al final del torneo reparten un fondo de $10,000 en freebets. Al eliminar el requisito de realizar una apuesta para participar, la plataforma también amplía el alcance de la campaña hacia usuarios menos habituales.

Ambas campañas conviven con el resto de la oferta habitual de la plataforma: apuestas en vivo, cash-out, y una cobertura de mercados que en partidos destacados supera los 100 mercados por encuentro.

Un ecosistema que sigue ampliándose

Más que promociones independientes, estas campañas encajan dentro de una estrategia más amplia que Dexsport viene desarrollando desde hace tiempo. La plataforma ya ofrecía antes del torneo un programa de freebets para nuevos usuarios, un cashback semanal de hasta el 15% sobre pérdidas netas sin requisitos de apuesta, y un club VIP con niveles de fidelización para los usuarios más activos. Pero la diferencia durante el Mundial es que estas mecánicas dejan de ser promociones aisladas para convertirse en parte de una experiencia continuada.

En paralelo, la plataforma ha mantenido actividad en otros frentes. Recientemente listó su token nativo, DESU, en el exchange MEXC, y cerró una alianza con OG Esports, cuyo equipo de CS2 compite ahora como OG.Dexsport. Movimientos que, sin estar directamente vinculados al Mundial, refuerzan la visibilidad de la plataforma en un momento de máxima atención del público deportivo y cripto.

Un torneo que acelera la evolución del sector

El Mundial siempre ha sido un laboratorio de innovación para el sector de las apuestas. Pero en su edición ampliada, el factor clave no es solo el volumen de negocio, sino la capacidad de las plataformas para mantener el interés del usuario durante semanas.

Las campañas basadas en predicción, rankings y participación continuada están empezando a ocupar un lugar casi tan relevante como las propias cuotas. Y plataformas como Dexsport, con un enfoque centrado en la reducción de fricción y la flexibilidad operativa, están demostrando que es posible combinar infraestructura técnica con dinámicas de participación sostenidas en el tiempo.

Al final, el Mundial seguirá definiéndose sobre el césped. Pero fuera de él, la competición entre plataformas también está evolucionando. Y, al igual que ocurre en el propio torneo, quienes mejor se adapten a este nuevo escenario serán probablemente quienes mantengan la atención de los aficionados hasta el último partido.

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