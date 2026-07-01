Con inflación aún por encima del 27% anual de los plazo fijo, los ahorristas argentinos buscan alternativas entre bonos, CEDEARs, y plataformas globales

Un plazo fijo que rinde 27% anual contra una inflación que lo supera mes a mes. Esa es la foto real del ahorrista argentino promedio en 2026. Los que se quedaron con el colchón de pesos perdieron poder de compra durante más de un año seguido.

Y los que apostaron al dólar blue vieron cómo la brecha se achicaba después del levantamiento del cepo para personas físicas en abril de 2025. El panorama cambió. Lo que antes funcionaba ya no alcanza. Hoy el inversor conservador tiene que mirar más allá del banco de la esquina si quiere al menos empatar contra los precios.

La búsqueda de alternativas empujó a miles de personas hacia plataformas de inversión online. Entre bonos soberanos que rinden 7% en dólares y acciones que caen 30% en un mes, muchos argentinos optan por herramientas.

Ahí es donde aparece la opción de regístrate en OneRoyal para obtener acceso a mercados internacionales con instrumentos como CFDs sobre divisas, metales, índices y hasta criptomonedas. La lógica es simple. Diversificar sin necesidad de mover montos enormes. Y hacerlo desde una cuenta en dólares que no dependa del tipo de cambio oficial ni de las restricciones que todavía pesan sobre el sistema financiero local.

El perfil conservador ya no se conforma con el plazo fijo tradicional

Ser conservador en Argentina no significa quedarse quieto. Significa proteger. Los plazos fijos tradicionales pagan alrededor de 2,25% mensual mientras la inflación rondó el 2,6% en abril. La cuenta no cierra.

Ni siquiera el plazo fijo UVA logra despegar con fuerza porque la desinflación se estancó en niveles que el mercado no terminó de comprar. Entonces el conservador de 2026 busca otra cosa.

Quiere instrumentos de bajo riesgo pero con rendimiento real positivo. Los bonos CER cortos y las Lecaps a tasa fija ganaron terreno entre los que manejan cuentas en brokers locales. Pero hay un techo. Todo eso sigue atado al peso y a la política monetaria del Banco Central.

Los CFDs abren una puerta que antes solo cruzaban los traders agresivos

Los contratos por diferencia dejaron de ser territorio exclusivo de especuladores. Plataformas como MetaTrader 4 democratizaron el acceso y hoy cualquier persona con 50 dólares puede abrir una cuenta y operar pares de divisas o índices globales.

El punto es que los CFDs permiten ganar tanto si el mercado sube como si baja. Y eso le da al inversor conservador una herramienta de cobertura que el sistema financiero argentino directamente no ofrece.

Eso sí. El apalancamiento es un arma que corta para los dos lados. Un conservador sensato opera con apalancamiento bajo y posiciones chicas. Nunca arriesga más del 2% del capital en una sola operación.

Los parámetros que separan una inversión prudente de una apuesta ciega

Lo primero es definir el horizonte temporal. Un conservador genuino piensa en semanas o meses. No en horas. Lo segundo es la diversificación real. Tener todo en bonos argentinos no es diversificar.

Combinar renta fija local con exposición a mercados internacionales reduce la volatilidad del portafolio entero. Lo tercero es el stop loss. Cualquier operación en CFDs tiene que tener un límite de pérdida definido antes de abrirla.

Y lo cuarto es la regulación del broker. Operar con plataformas que tengan licencias de organismos reconocidos por el mercado marca una diferencia enorme frente a brokers sin supervisión que abundan en el mercado latinoamericano.

El oro sigue siendo el refugio que más rindió en 2026

Los números no mienten. El metal dorado subió casi 18% en pesos en los primeros dos meses del año. Un millón de pesos invertido en oro a principios de enero ya valía un millón ciento setenta y siete mil a fines de febrero. Fue la única inversión que le ganó cómodamente a la inflación en ese período. Ni las acciones del Merval ni el Bitcoin ni el dólar blue pudieron competir.

Para el inversor conservador que opera desde plataformas internacionales, el oro se traduce en CFDs sobre XAU/USD con spreads ajustados y la posibilidad de entrar y salir sin las complicaciones de comprar oro físico.

Argentina tiene opciones pero exige cabeza fría y plataforma firme

El mercado financiero argentino está en un momento raro. Crecimiento proyectado del 4% para el año. Crédito privado en recuperación. Reformas estructurales en marcha. Pero la inflación no termina de ceder y la volatilidad cambiaria sigue ahí como ruido de fondo.

Los CEDEARs siguen siendo una vía para acceder a acciones globales en pesos y los fondos que replican el S&P 500 ganaron popularidad entre los que quieren dolarizar sin salir del circuito local.

El que busca ir un paso más allá y operar directamente en mercados internacionales necesita un broker con ejecución rápida y costos transparentes. La diferencia entre ganar y perder muchas veces no está en el activo que elegís sino en la plataforma desde donde operás.

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