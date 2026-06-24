La convergencia entre finanzas tradicionales y cripto impulsa una inversión más simple y global; Bitget integra ambos mundos en una sola plataforma

La convergencia entre las finanzas tradicionales y los activos digitales está redefiniendo la forma en que las personas invierten a nivel global. Lo que hasta hace pocos años eran dos ecosistemas separados hoy comienza a integrarse en una experiencia más simple, eficiente y accesible.

Bitget identificó esta transformación desde sus primeras etapas y ha trabajado para construir la infraestructura que permite conectar ambos mundos dentro de una misma plataforma.

Las herramientas que ofrece Bitget

La compañía, fundada en 2018 y actualmente posicionada entre los cinco exchanges más importantes del mundo, impulsa un modelo en el que los usuarios pueden acceder a criptomonedas, acciones tokenizadas, ETFs, commodities y otros instrumentos financieros desde una sola experiencia de inversión.

"Estamos viendo una evolución natural en la forma en que las personas invierten. Los usuarios ya no quieren gestionar sus activos en plataformas separadas; buscan acceder a oportunidades tanto del mundo cripto como de los mercados tradicionales desde una misma experiencia. Nuestra evolución hacia un Universal Exchange responde a esa demanda y refleja nuestra visión de construir una infraestructura financiera más abierta, eficiente y accesible para todos", afirmó Gil Herrera, director de Estrategia y Operaciones de Bitget para América Latina.

En América Latina, esta evolución resulta especialmente relevante. La tokenización está eliminando barreras históricas de acceso a los mercados globales, permitiendo que más personas puedan invertir en activos que anteriormente estaban reservados para inversionistas institucionales o de alto patrimonio.

A través de este modelo, los usuarios pueden acceder a más de 100 acciones tokenizadas dentro de la plataforma, además de ETFs, oro, plata, petróleo y otros activos financieros internacionales, ampliando significativamente el universo de inversión disponible en un solo entorno digital.

Invertir en OpenAI y SpaceX

La muestra más reciente de esta visión es IPO Prime, una solución que convirtió a Bitget en el primer exchange de criptomonedas en ofrecer acceso a tokens vinculados a empresas privadas antes de su salida a bolsa.

A través de esta iniciativa, los usuarios pueden obtener exposición a compañías como SpaceX y OpenAI, participando en oportunidades de inversión que tradicionalmente estuvieron limitadas a fondos especializados e inversionistas institucionales. La propuesta busca democratizar el acceso a una de las clases de activos más exclusivas del mercado global.

La evolución de Bitget también está respaldada por una estrategia enfocada en cumplimiento regulatorio y expansión responsable en América Latina. La compañía cuenta con presencia regulatoria en la región, incluyendo registros ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México, así como licencias de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en Argentina y El Salvador.

Estos avances refuerzan el compromiso de la compañía con la transparencia, la protección de los usuarios y el desarrollo sostenible de la industria dentro de marcos regulatorios cada vez más sólidos en la región.