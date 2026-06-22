La ilusión del bicampeonato ya se juega: mientras la Scaloneta se prepara, 21.com apuesta fuerte al Mundial con su plataforma cripto

Faltan días. La Scaloneta ya está en Kansas City preparando el debut contra Argelia y el país entero vive con la cuenta regresiva pegada al pecho. Messi encabeza la lista de Scaloni para lo que podría ser su último Mundial y la ilusión del bicampeonato no es capricho ni fantasía.

Es un objetivo real de un plantel que ganó todo en los últimos cuatro años. Copa América 2021, Finalissima, Qatar 2022, Copa América 2024. Argentina llega a Norteamérica como favorita y el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania parece el escenario ideal para arrancar con ritmo.

Pero el Mundial no se vive solo desde la cancha. Millones de argentinos van a seguir cada partido desde el celular, van a discutir alineaciones en el grupo de WhatsApp y van a buscar dónde apostar al próximo gol de Julián Álvarez o al resultado exacto del debut.

Ahí es donde entra 21.com, un criptocasino y sportsbook que arranca operaciones con una propuesta visual agresiva, pagos en criptomonedas y un bono de registro de 5 dólares para que pruebes la plataforma desde el primer día. En un mercado donde sobran opciones genéricas, 21.com apuesta a construir identidad deportiva real antes de pedir que confíes en sus cuotas.

El timing del lanzamiento no es casualidad y se nota

Lanzar un sportsbook cripto justo antes del Mundial más grande de la historia tiene lógica pura. Este torneo trae 48 selecciones por primera vez. Más partidos, más mercados, más oportunidades de apuesta en vivo.

El mercado global de gambling online ya supera los 120 mil millones de dólares en 2026 y las proyecciones apuntan a más de 210 mil millones para 2031. Esos números crecen cada año.

Y con un Mundial expandido en Estados Unidos, México y Canadá, la ventana de atención global es enorme. 21.com eligió entrar cuando todo el mundo va a estar mirando fútbol desde el teléfono. No es suerte. Es estrategia.

Argentina no solo busca la cuarta estrella sino que quiere hacer historia

Lo que intenta esta Selección no es menor. Ganar dos Mundiales consecutivos es algo que solo lograron Italia en los años 30 y Brasil entre 1958 y 1962. Pasaron más de seis décadas sin que ningún equipo lo repita. Scaloni mantuvo la base campeona y sumó sangre joven con nombres como Nicolás Paz, Giuliano Simeone y Valentín Barco.

El plantel mezcla experiencia mundialista con hambre de pibes que quieren su primera Copa del Mundo. Messi va a cumplir 39 años durante el torneo. Eso le agrega una capa emocional que trasciende lo deportivo. Cada partido argentino en este Mundial va a generar audiencias enormes y un volumen de apuestas que ningún operador quiere perderse.

Las apuestas cripto ya no son un nicho raro y este Mundial lo va a confirmar

Hace cinco años apostar con Bitcoin parecía cosa de nerds. Hoy el 24 por ciento de los apostadores online ya usa criptomonedas para depositar. Las stablecoins como USDT representan más del 70 por ciento de las transacciones cripto en plataformas de apuestas durante 2026.

El perfil del apostador cambió. Es más joven, se mueve desde el celular y prefiere depósitos instantáneos sin intermediarios bancarios. El 80 por ciento de las apuestas online ya se hacen desde el teléfono.

Ese es exactamente el público que busca 21.com. Una plataforma pensada para gente que opera en cripto con la misma naturalidad con la que mira un partido por streaming.

21.com compite con imagen deportiva donde otros compiten solo con bonos

El mercado de criptocasinos está repleto de plataformas que parecen sacadas del mismo molde. Mismo diseño, mismas promesas de retiros rápidos, mismos bonos de bienvenida inflados con letras chicas. 21.com intenta algo distinto.

La marca llega con una identidad visual fuerte, colores negro y verde neón que remiten al mundo del deporte de elite, y una presentación que parece más el lanzamiento de una marca deportiva que el de un casino online.

Eso importa. Los apostadores eligen plataformas no solo por las cuotas sino por la confianza que transmite el producto entero. La presentación genera confianza. La confianza retiene usuarios. Y en un mercado donde un clic te lleva a otra plataforma, retener es ganar.

El Mundial va a mover las apuestas deportivas a otro nivel y hay que estar preparado

Cada Copa del Mundo rompe récords de actividad en plataformas de apuestas. Este no va a ser la excepción. Argentina debuta el 16 de junio contra Argelia y sigue el 22 contra Austria y el 27 contra Jordania.

Son tres semanas donde el interés deportivo argentino va a estar al máximo. Las apuestas en vivo ya representan más del 53 por ciento de toda la actividad online y durante un Mundial esos números se disparan.

Si vas a apostar en cripto durante el torneo, este es el momento de probar plataformas antes de que arranque la fase eliminatoria. 21.com pone sobre la mesa una opción nueva con identidad clara y entrada fácil. Después el resultado depende de vos.

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