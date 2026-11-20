Tras formar a más de 500.000 personas en Latinoamérica en 12 años, la plataforma apunta tanto al público nativo como a la comunidad hispanohablante.
20.11.2026 • 11:46hs • Expansión
Expansión
Una edtech argentina desembarca en Estados Unidos y abrirá oficinas en San Francisco
La expansión internacional del ecosistema tecnológico argentino suma un nuevo hito en el mercado educativo norteamericano. Coderhouse, la edtech fundada en el país que acumula 12 años de trayectoria y más de 500.000 estudiantes formados en Latinoamérica, anunció en noviembre de 2026 su desembarco oficial en Estados Unidos con la meta de superar los 5.000 alumnos durante su primer año.
La operación estadounidense -liderada por Harshit Sharma, Founding GTM de Coderhouse, junto al CEO de la firma, Christian Patiño- inicia con las inscripciones abiertas para dos programas 100% online, dictados en vivo y en inglés: Forward Deployed AI Engineering y Data Analytics. Además, la compañía prevé ampliar su catálogo de carreras y abrir una oficina física en San Francisco en los próximos meses para consolidar su equipo local.
"El mercado estadounidense es particularmente importante tanto por su escala y nivel de desarrollo tecnológico como por la presencia de las principales compañías del sector y porque allí nacieron muchas de las herramientas que hoy tenemos en la plataforma", explicó Patiño al presentar el lanzamiento.
Cómo es el modelo educativo con docentes de Google y Meta que lleva a Estados Unidos
La estrategia apunta tanto a estudiantes nativos estadounidenses como a la comunidad hispanohablante, con foco en profesionales que buscan reconvertirse laboralmente, trabajadores que necesitan sumar herramientas digitales a su puesto actual y jóvenes que aspiran a su primer empleo tecnológico.
El esquema se apoya en tres diferenciales operativos frente a las plataformas tradicionales de video grabado:
-
Instructores en ejercicio: Las clases estarán a cargo de profesionales activos en gigantes tecnológicos de Estados Unidos, entre ellos Udit Mehrotra (Senior Data Scientist en Google con base en Nueva York, egresado de UT Austin y mentor en DS4A) y Alireza Abdoli (Data Engineer en Meta, ex Tesla, ex profesor adjunto en California State University y doctorado en UC Riverside)
-
Mayor tasa de finalización: Según datos propios de Coderhouse, mientras los cursos a ritmo propio registran tasas de finalización de entre 5% y 15%, su modelo en vivo por cohortes -con fecha de inicio fija, comunidad y proyectos reales evaluados- alcanza niveles cercanos a diez veces esa marca
-
Soporte con inteligencia artificial: Cada programa incluye chat directo con el instructor y la cohorte, certificado de aprobación, el tutor de IA Atlas (disponible 24/7) y Nexa, un agente de inteligencia artificial enfocado en empleabilidad
Qué muestran los datos sobre el negocio de educación online y los empleos de IA
El desembarco coincide con una fuerte expansión del sector educativo digital y de la demanda de perfiles especializados en inteligencia artificial y análisis de datos en Estados Unidos:
- Tamaño de mercado: Según estimaciones de Ken Research, el negocio de educación online estadounidense superó los u$s110.000 millones en 2025 y proyecta alcanzar los u$s177.600 millones para 2031.
- Explosión de avisos de IA: Cifras de CompTIA indican que las búsquedas laborales en Estados Unidos que exigen habilidades de inteligencia artificial pasaron de cerca de 125.000 en mayo de 2025 a alrededor de 275.000 en enero de 2026, concentrándose en un 74% en sectores como tecnología, servicios profesionales, finanzas y seguros, manufactura, retail y salud. A su vez, datos de Lightcast relevados por el Bipartisan Policy Center marcaron un salto interanual del 165% en esos avisos hasta agosto de 2026.
- Perfiles más buscados: De acuerdo con la encuesta Job Outlook 2026 Spring Update de NACE, más de un tercio de los puestos de entrada ya solicita conocimientos de IA. En paralelo, LinkedIn identificó a Forward Deployed AI Engineering como el puesto de mayor crecimiento en Estados Unidos durante 2026, mientras que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) proyecta que el empleo para data scientists crecerá 35% entre 2025 y 2035, frente al 3% estimado para el promedio de las ocupaciones.