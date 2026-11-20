Tras formar a más de 500.000 personas en Latinoamérica en 12 años, la plataforma apunta tanto al público nativo como a la comunidad hispanohablante.

La expansión internacional del ecosistema tecnológico argentino suma un nuevo hito en el mercado educativo norteamericano. Coderhouse, la edtech fundada en el país que acumula 12 años de trayectoria y más de 500.000 estudiantes formados en Latinoamérica, anunció en noviembre de 2026 su desembarco oficial en Estados Unidos con la meta de superar los 5.000 alumnos durante su primer año.

La operación estadounidense -liderada por Harshit Sharma, Founding GTM de Coderhouse, junto al CEO de la firma, Christian Patiño- inicia con las inscripciones abiertas para dos programas 100% online, dictados en vivo y en inglés: Forward Deployed AI Engineering y Data Analytics. Además, la compañía prevé ampliar su catálogo de carreras y abrir una oficina física en San Francisco en los próximos meses para consolidar su equipo local.

"El mercado estadounidense es particularmente importante tanto por su escala y nivel de desarrollo tecnológico como por la presencia de las principales compañías del sector y porque allí nacieron muchas de las herramientas que hoy tenemos en la plataforma", explicó Patiño al presentar el lanzamiento.

Cómo es el modelo educativo con docentes de Google y Meta que lleva a Estados Unidos

La estrategia apunta tanto a estudiantes nativos estadounidenses como a la comunidad hispanohablante, con foco en profesionales que buscan reconvertirse laboralmente, trabajadores que necesitan sumar herramientas digitales a su puesto actual y jóvenes que aspiran a su primer empleo tecnológico.

El esquema se apoya en tres diferenciales operativos frente a las plataformas tradicionales de video grabado:

Instructores en ejercicio: Las clases estarán a cargo de profesionales activos en gigantes tecnológicos de Estados Unidos, entre ellos Udit Mehrotra (Senior Data Scientist en Google con base en Nueva York, egresado de UT Austin y mentor en DS4A) y Alireza Abdoli (Data Engineer en Meta, ex Tesla, ex profesor adjunto en California State University y doctorado en UC Riverside)

Mayor tasa de finalización: Según datos propios de Coderhouse, mientras los cursos a ritmo propio registran tasas de finalización de entre 5% y 15%, su modelo en vivo por cohortes -con fecha de inicio fija, comunidad y proyectos reales evaluados- alcanza niveles cercanos a diez veces esa marca

Soporte con inteligencia artificial: Cada programa incluye chat directo con el instructor y la cohorte, certificado de aprobación, el tutor de IA Atlas (disponible 24/7) y Nexa, un agente de inteligencia artificial enfocado en empleabilidad

Qué muestran los datos sobre el negocio de educación online y los empleos de IA

El desembarco coincide con una fuerte expansión del sector educativo digital y de la demanda de perfiles especializados en inteligencia artificial y análisis de datos en Estados Unidos: