La compañía atribuyó el incidente a una actualización interna, descartó un ciberataque y aseguró que muchos de sus sistemas ya volvieron a funcionar

Apple descartó ciberataque, atribuyó la falla a una actualización interna y busca normalizar el resto de sus sistemas afectados.

App Store, Apple Music, iCloud y Apple Pay resultaron los servicios más afectados, con miles de reportes de usuarios a Downdetector.

Apple sufrió una interrupción de servicios digitales el 17 de noviembre por una actualización interna, afectando a miles de usuarios.

Apple, el gigante de Cupertino, registró este martes 17 de noviembre una interrupción de sus servicios digitales que generó miles de reportes de usuarios con dificultades para iniciar sesión, descargar aplicaciones, reproducir música y realizar pagos.

La compañía atribuyó el incidente a una actualización interna, descartó un ciberataque y explicó que muchos de sus sistemas ya habían vuelto a funcionar, mientras continuaba trabajando para restablecer los restantes.

"Muchos de nuestros sistemas ya están nuevamente en funcionamiento después de que una actualización interna provocara algunas interrupciones esta mañana. Estamos trabajando para que los sistemas restantes vuelvan a estar disponibles lo antes posible", remarcó la empresa. Al momento de esa comunicación, Apple no había anunciado un horario de normalización completa.

Las dificultades alcanzaron a servicios centrales de su ecosistema, aunque no todos tuvieron el mismo nivel de afectación.

Apple confirmó interrupciones en App Store, Apple Music y AppleCare en el dispositivo, además de problemas con las cuentas y el inicio de sesión de iCloud.

Los usuarios también reportaron inconvenientes con Apple Pay, Apple Support, la activación de iPhone y otras herramientas.

Apple sufrió una caída de varios servicios y miles de usuarios reportaron problemas para operar

Los reportes empezaron a aumentar alrededor de las 11:30 a 11:40 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, equivalentes a las 13:30 a 13:40 de la Argentina. En su página de estado de los sistemas, Apple situó el comienzo de algunas interrupciones a las 11:45 de Nueva York, es decir, las 13:45 en territorio argentino.

Downdetector registró aproximadamente 2.300 reportes relacionados con Apple Pay alrededor de las 12:20 del este estadounidense. En iCloud, los reclamos alcanzaron un máximo cercano a 1.800. También se contabilizaron miles de avisos sobre el soporte técnico y cientos vinculados con las plataformas de aplicaciones y música.

Estas cifras representan comunicaciones enviadas por usuarios a una plataforma de monitoreo, no un recuento de todas las personas afectadas. Tampoco pueden sumarse para calcular un total de clientes únicos, porque una misma persona puede experimentar problemas en varios servicios. Reuters aclaró que el número real de afectados puede diferir de los registros de Downdetector.

Aunque distintas coberturas describieron el episodio como una caída de alcance global, las cifras detalladas disponibles se concentraron principalmente en Estados Unidos. La información publicada no permite establecer un número definitivo de países o usuarios alcanzados.

Entre los inconvenientes más visibles estuvieron las desconexiones inesperadas de cuentas de Apple en iPhone y Mac. Algunos usuarios señalaron que, después de quedar fuera de sus sesiones, recibían errores de verificación o mensajes de error desconocido al intentar ingresar nuevamente.

Otros reportaron que App Store no cargaba o no permitía descargar aplicaciones, mientras que Apple Music y la activación de dispositivos también presentaban dificultades.

Apple Pay, caído: qué pasa con el dinero y los pagos

En el caso de Apple Pay, los reclamos apuntaban a problemas para utilizar el servicio de pagos, aunque durante parte del incidente la página oficial continuaba mostrándolo como disponible.

Una caída de Apple Pay no significa, por sí sola, que se pierda el dinero. La aclaración principal es que Apple Pay no funciona como una cuenta en la que se deposita plata: permite pagar con tarjetas de débito, crédito o prepagas incorporadas a Wallet.

Los fondos o la línea de crédito siguen vinculados al banco o emisor de cada tarjeta; no se trasladan a Apple por agregarla al celular.

La diferencia entre los reportes de usuarios y el estado oficial impide interpretar la situación como una interrupción uniforme de todo el ecosistema. Una plataforma podía aparecer operativa en el panel de Apple y, al mismo tiempo, registrar dificultades para determinados clientes.

La interrupción confirmada en App Store afectó a la tienda de aplicaciones. Por separado, los monitores también mostraron un aumento de reportes sobre Apple Store, el servicio de compras de productos de la compañía. Son plataformas distintas y sus incidencias no deben presentarse como si correspondieran a una única tienda.

En cuanto a Apple TV+, las fuentes verificadas para esta cobertura no lo identificaron entre los servicios con una interrupción confirmada por la empresa. Por eso, no corresponde incluirlo al mismo nivel que App Store, Apple Music o el acceso a iCloud, para los que sí existían avisos oficiales.

El alcance del episodio no se limitó a las aplicaciones de consumo. Las actualizaciones del panel de estado incluyeron problemas en Apple Business, Apple School Manager, Schoolwork y las aplicaciones web de iCloud, además de una interrupción del programa de compras por volumen.

El estado de los servicios cambió durante la tarde. En una actualización de las 14:52 del este estadounidense —las 16:52 de la Argentina—, Apple Music ya figuraba como restablecido y un problema de rendimiento de iCloud Mail aparecía resuelto.

Sin embargo, persistían avisos sobre App Store, AppleCare en el dispositivo, el acceso a cuentas de iCloud y distintas herramientas empresariales y educativas.