El trámite es online, requiere Clave Fiscal de nivel 3 o superior y puede realizarse hasta el vencimiento general de la declaración jurada

El régimen busca simplificar la declaración del Impuesto a las Ganancias, reducir errores y facilitar la regularización fiscal con datos precargados.

La adhesión es online con Clave Fiscal nivel 3 y está disponible para residentes sin historial negativo en ARCA ni CUIT limitada.

ARCA amplió el acceso al **Régimen Simplificado de Ganancias** ("Inocencia Fiscal II"), beneficiando a más contribuyentes con menor carga fiscal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias, conocido como "Inocencia Fiscal II", y habilitó a más contribuyentes a adherirse a una modalidad que reduce la carga de presentar la declaración anual del impuesto.

El trámite es online, requiere Clave Fiscal de nivel 3 o superior y puede realizarse hasta el vencimiento general de la declaración jurada.

Quiénes pueden adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias

Pueden optar por el régimen las personas humanas y las sucesiones indivisas que sean residentes en Argentina, estén inscriptas en el Impuesto a las Ganancias y cumplan con los topes de ingresos y patrimonio establecidos por la normativa.

Además, no deben estar incluidas en la Base de Contribuyentes No Confiables de ARCA ni tener una CUIT con estado administrativo limitado por una solicitud digital observada.

El régimen no está disponible para grandes contribuyentes ni para sujetos alcanzados por exclusiones específicas previstas en la Resolución General 3.832 y sus modificatorias. Para los períodos fiscales posteriores a 2025, la residencia fiscal en el país durante todo el período declarado es un requisito central.

La ampliación permite que más contribuyentes accedan a una declaración precargada con información que ARCA ya tiene en sus sistemas. El objetivo es reducir errores, simplificar el cumplimiento y facilitar la regularización de situaciones fiscales pendientes.

Inocencia Fiscal II suma nuevos beneficiarios y estos son los requisitos para acceder al régimen. (Imagen creada con IA)

Hasta ahora, el régimen estaba limitado por topes de u$s1.000 millones en ingresos y u$s10.000 millones en patrimonio. La ampliación busca incorporar a más personas dentro de esos límites y facilitar la adhesión de quienes cumplen los requisitos registrales.

El trámite se realiza íntegramente en la web de ARCA. El contribuyente debe seguir estos pasos:

Ingresar con Clave Fiscal de nivel de seguridad 3 o superior

Acceder al servicio "Sistema Registral"

Seleccionar la opción "Ganancias Simplificada Ley 27.799"

Dentro de esa sección, el sistema verificará automáticamente si el contribuyente cumple los requisitos. Si la validación es positiva, aparecerá la opción de solicitar la adhesión.

Una vez confirmada la adhesión, el contribuyente puede descargar y guardar el comprobante en PDF como constancia. Ese documento respalda la opción ejercida y permite acceder a la declaración simplificada.

La adhesión puede realizarse desde el primer día hábil del período fiscal correspondiente y hasta el vencimiento general establecido para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. Quienes ya adhirieron deben ratificar anualmente su permanencia en el régimen.

La ratificación anual es obligatoria para mantener la condición de contribuyente simplificado. Una vez ejercida la opción, el contribuyente tendrá un nuevo período fiscal base y deberá presentar la declaración jurada y realizar el pago dentro de los plazos correspondientes.