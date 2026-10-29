Con canales, mensajes compartidos y militancia digital, mostró otra forma de hacer campaña que puede imitarse en las elecciones argentinas

Expertos proyectan que el uso de WhatsApp en campañas crecerá en Argentina para 2027, enfrentando el reto de la confianza y participación.

El canal de WhatsApp coordinó la militancia digital de Lula, distribuyendo contenido para seguidores que lo amplificaban activamente.

Lula da Silva ganó su 4º mandato en Brasil, impulsado por una estrategia de WhatsApp política de André Janones que llegó a 10M votantes.

Lula da Silva consiguió su cuarto mandato en Brasil y destacó el trabajo de André Janones, diputado de Minas Gerais, quien utilizó a WhatsApp como plataforma para llegar a 10 millones de votantes.

La estrategia de Janones fue usar un canal de WhatsApp como centro de coordinación de la militancia digital. Desde ahí distribuía contenidos y consignas para que los seguidores amplificaran mensajes, instalaran temas y respondieran a los adversarios.

El objetivo era sostener el entusiasmo y convertir a los simpatizantes en participantes activos de la campaña. También fue una estrategia controvertida, con acusaciones de desinformación y acoso coordinado.

Desde mi mirada, el potencial para Argentina es enorme porque WhatsApp ya forma parte de nuestra vida cotidiana. El canal reúne a los seguidores; los reenvíos llevan el mensaje a sus conversaciones habituales.

Esa conexión entre difusión masiva y circulación personal es lo interesante: los canales están separados de los chats, pero sus publicaciones pueden compartirse en conversaciones y grupos.

Acá podría implementarse con un canal oficial de adhesión voluntaria, publicaciones breves y verificables, explicaciones de propuestas y una agenda de actividades. Las redes abiertas aportarían visibilidad y el canal permitiría mantener una comunicación continua.

Para generar participación real, debería complementarse con espacios de escucha: un canal de difusión, por sí solo, no es una conversación.

Algo parecido habíamos visto con Javier Milei e Iñaki Gutiérrez en TikTok: entender el lenguaje de la plataforma ayudó a multiplicar la llegada del candidato.

Para las elecciones argentinas de 2027, mi hipótesis es que veremos más campañas combinando esa capacidad de captar atención con la continuidad que ofrece WhatsApp. El desafío será construir confianza y participación sostenida: los seguidores y los reenvíos no se traducen automáticamente en votos.

*Por Gastón Lavorato, experto en negocios digitales y CEO de Trustars.