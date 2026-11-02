El producto, llamado Google Multi-Party Compute está en etapa de prueba privada con bancos y entidades financieras. Se espera su lanzamiento en 2027

Previsto para 2027, el sistema de Google integra firma MPC, políticas y recuperación de llaves ante el aumento de riesgos por la IA.

La tecnología MPC divide la llave privada en fragmentos distribuidos, eliminando el punto único de falla, ideal para bancos e instituciones financieras.

Google desarrolla "Multi-Party Compute" (MPC), un sistema de seguridad avanzado para proteger llaves privadas de Bitcoin y otros activos digitales.

Google se encuentra en desarrollo de un sistema de seguridad para proteger las llaves privadas que controlan Bitcoin y otros activos digitales.

El producto, llamado Google Multi-Party Compute, o MPC, está en etapa de prueba privada con bancos y entidades financieras, y tiene previsto su lanzamiento comercial para comienzos de 2027.

Qué es Google Multi-Party Compute y cómo protegerá las llaves de Bitcoin

La tecnología se basa en computación multipartita, una técnica criptográfica que divide una llave privada en fragmentos y los distribuye entre distintos sistemas o participantes.

En lugar de que una sola máquina o persona controle la clave completa, varias partes deben colaborar para firmar una transacción.

El objetivo es eliminar el punto único de fallo. Si un servidor, una billetera o un dispositivo se ve comprometido, el atacante no obtiene la llave completa y no puede mover los fondos sin acceder a los fragmentos restantes.

Un banco podría guardar una parte de la llave en su propia infraestructura, otra en Google Cloud y una tercera en un proveedor de nube distinto. Para autorizar una transferencia, el sistema puede exigir un umbral, por ejemplo, dos de tres o cinco de siete firmas.

Google lanzará en 2027 una herramienta para que bancos custodien criptomonedas con más seguridad. (Imagen creada con IA)

Antes de firmar, la operación ingresa en Google Confidential Space, un entorno de cómputo seguro donde un motor de políticas verifica las reglas de la institución. El sistema puede:

Limitar montos

Restringir direcciones de destino

Identificar tipos de dirección

Exigir aprobaciones de varios departamentos

La iniciativa llega en un contexto de creciente preocupación por los ataques a llaves privadas. Google destacó que la IA está aumentando los riesgos para los activos digitales, porque puede facilitar el análisis de código, la ingeniería social y la identificación de vulnerabilidades en sistemas de custodia.

El producto está diseñado para bancos y otras instituciones que necesitan custodiar y transferir criptomonedas y activos tokenizados. Aunque la presentación se centró en Bitcoin, Google también planea extender el servicio a activos en Ethereum y Solana, y ya utiliza la tecnología para proteger activos digitales propios en esas redes.

Google Multi-Party Compute no es solo una herramienta de firma. La propuesta integra firma basada en MPC, políticas de transacción y recuperación de llaves en un producto único para activos digitales.

La compañía ya ofrece servicios de gestión de claves criptográficas, como Google Cloud Key Management Service y Cloud HSM. La diferencia es que el nuevo producto empaqueta esas capacidades para el mercado cripto, evitando que cada institución tenga que armar su propia solución por separado.

El sistema se encuentra en vista previa privada y no está disponible para el público general. Varios socios de diseño y grandes instituciones financieras están probando la tecnología, aunque Google no reveló sus nombres ni la cantidad de entidades participantes.

El lanzamiento comercial está previsto para comienzos de 2027, pero Google aún no anunció precios ni una fecha exacta. La documentación de Google Cloud muestra que el servicio ya venía avanzando desde agosto y que, el 1 de octubre, la compañía amplió sus reglas de seguridad para Bitcoin.