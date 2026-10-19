Andrés De Beitia, Sr. Inside Sales Director LATAM, Veeam Software, analiza cómo las organizaciones pueden mejorar su posición ante el arribo de un ataque

Probar planes de recuperación y la resiliencia digital es clave ante la IA, transformando la protección de datos en prioridad estratégica.

Informe Veeam 2026 revela que solo el 33% de víctimas de ransomware recupera datos, pese al 90% que confía en su recuperación.

La ciberseguridad exige ir más allá de la prevención: organizaciones deben prepararse para responder, recuperar datos y asegurar la operación.

Cada octubre, el Mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad nos recuerda la importancia de adoptar hábitos digitales seguros y proteger nuestra información. Sin embargo, también representa una buena oportunidad para hacernos una pregunta más profunda: ¿qué tan preparados estamos para responder cuando, a pesar de todas las medidas preventivas, ocurre un incidente?

A lo largo de mi experiencia trabajando con organizaciones de América Latina, he comprobado que la conversación sobre ciberseguridad suele concentrarse en la prevención. Y tiene sentido: reducir riesgos y contar con defensas sólidas es indispensable. Pero ninguna barrera es infalible. Por eso, además de intentar evitar los ataques, necesitamos estar preparados para responder, recuperar los datos y restablecer las operaciones.

La ciberseguridad es una responsabilidad compartida. Involucra a las áreas de tecnología y seguridad, pero también a los líderes empresariales, colaboradores y socios. Cada persona cumple un papel importante, desde reconocer un correo sospechoso hasta saber cómo actuar ante una posible filtración de información.

Para mí, octubre debería ser el momento de pasar de la concientización a la acción. No basta con conocer los riesgos o compartir recomendaciones: también es necesario revisar y poner a prueba los planes de respuesta, simular escenarios de crisis y comprobar si realmente podemos recuperar la información y volver a operar en el tiempo que el negocio necesita.

El Informe de confianza y resiliencia de datos 2026 de Veeam, basado en las respuestas de más de 900 altos directivos de TI, seguridad y gestión de riesgos de todo el mundo, muestra por qué esta preparación es tan importante. Aunque el 90% de las organizaciones confía en su capacidad para recuperarse de un incidente cibernético, menos de una de cada tres víctimas de ransomware logró recuperar completamente sus datos. En promedio, las organizaciones recuperaron solo el 72% de la información afectada después de un ataque.

Esta diferencia entre la confianza y los resultados reales debería invitarnos a reflexionar. Podemos pensar que estamos preparados, pero la verdadera prueba llega cuando ocurre un incidente y necesitamos recuperar rápidamente la información y mantener el negocio en funcionamiento.

De la prevención a la resiliencia

Fortalecer la ciberseguridad requiere una visión más amplia, que incluya tanto la prevención como la capacidad de recuperación. Hay tres acciones que considero fundamentales: reducir la superficie de ataque digital, reemplazar los dispositivos y programas obsoletos o que hayan llegado al final de su vida útil, y diseñar y probar periódicamente los planes de recuperación.

Este último punto es especialmente importante. Un plan que existe únicamente en un documento no necesariamente funcionará durante una crisis. Es necesario probarlo, identificar posibles brechas, definir responsabilidades y asegurarse de que todas las personas involucradas sepan cómo actuar. En un momento crítico, la claridad y la preparación pueden marcar una enorme diferencia.

Hoy, los datos sostienen prácticamente todos los aspectos de una organización: la continuidad operativa, la relación con los clientes, la innovación, el cumplimiento regulatorio y la adopción de nuevas tecnologías. Protegerlos no es solo una tarea técnica; es una prioridad estratégica que requiere atención desde los niveles más altos del negocio.

La llegada de la inteligencia artificial agrega nuevos desafíos. A medida que incorporamos estas herramientas en más procesos, también debemos entender qué datos utilizan, quién puede acceder a ellos y cómo podemos protegerlos y recuperarlos. Innovar es esencial, pero hacerlo de manera responsable exige mantener la seguridad y la resiliencia como parte central de la estrategia.

La concientización es el primer paso, pero la preparación es lo que realmente marca la diferencia. Una organización resiliente no es aquella que cree que nunca será atacada, sino la que sabe cómo responder, recuperar sus datos y seguir operando cuando ocurra un incidente.

*Por Andrés De Beitia, Sr. Inside Sales Director LATAM, Veeam Software