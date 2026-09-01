El monto en cuestión depende de factores clave como el banco, el tipo de cuenta y si se utilizan cajeros propios o de otras redes

Clientes pueden ampliar sus topes desde apps bancarias o retirar grandes sumas directamente por ventanilla.

Los límites varían por banco, tipo de cuenta y red; ARCA vigila extracciones superiores a $10.000.000 mensuales.

Los límites de extracción en cajeros automáticos de Argentina van de $400.000 a $4.000.000 diarios en sep. 2026.

Los cajeros automáticos en la Argentina permiten extracciones que van desde $400.000 hasta más de $4.000.000 diarios durante septiembre de 2026.

El monto en cuestión depende de factores clave como el banco, el tipo de cuenta y si se utilizan cajeros propios o de otras redes.

El control de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fija además un umbral de $10.000.000 mensuales: superar ese monto obliga a las entidades a reportar automáticamente la operación.

¿Cuánto dinero puedo retirar del cajero en septiembre de 2026?

Concretamente, los límites que permite extraer cada banco en este mes son los siguientes:

Banco Nación : hasta $1.000.000 diarios , ampliables desde la app BNA+

Banco Provincia : límite base de $400.000 , con opción de extensión vía BIP Móvil

Banco Ciudad : $800.000 diarios , ampliables hasta $1.200.000

Banco Galicia : $400.000 en cajeros de otras redes y hasta $4.000.000 en cajeros propios

ICBC : $800.000 diarios

BBVA : hasta $2.100.000 , según perfil del cliente

Banco Macro : $1.000.000 , ampliable a $1.200.000 para clientes Macro Selecta

Banco Santander : $1.000.000 para cuentas base y hasta $1.700.000 para clientes Platinum o Black

Banco Supervielle: hasta $2.000.000 diarios

Los montos dependen del tipo de cuenta (sueldo, jubilación, paquetes premium), del perfil crediticio y de si se utilizan cajeros propios o de otras redes como Link o Banelco. En cajeros de terceros, los límites suelen ser menores.

De todas maneras, la mayoría de los bancos permite ampliar los topes desde home banking o apps móviles, evitando trámites presenciales.

Los límites de extracción en cajeros para septiembre se mantienen con los mismos topes que agosto

Por su parte, ARCA vigila las extracciones en efectivo con un umbral de $10.000.000 mensuales. Superar ese monto no implica sanción inmediata, pero sí activa reportes y pedidos de documentación sobre el origen de los fondos.

¿Se puede sacar más dinero del cajero?

Cuando el dinero que necesita retirar un cliente supera el límite configurado para el cajero automático, existen diferentes alternativas.

Una de ellas es solicitar una ampliación temporal o permanente a través de la aplicación o el home banking, siempre que el banco ofrezca esa posibilidad y el perfil del cliente lo permita.

Otra alternativa es realizar la extracción directamente por ventanilla. Para montos elevados, la entidad puede pedir que el cliente coordine previamente la operación para asegurarse de contar con el efectivo suficiente en la sucursal. Por ese motivo, cuando se trata de una suma considerable, es recomendable consultar antes con el banco.

También hay que tener en cuenta que el límite autorizado por el banco no siempre coincide con el dinero efectivamente disponible en el cajero. Una terminal puede contar con una cantidad insuficiente de billetes para completar una extracción elevada, por lo que la operación podría ser rechazada o limitarse a un monto menor.