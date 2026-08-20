La Resolución General 5866/2026 reorganiza el régimen de emisión de comprobantes y reemplaza normas anteriores vigentes como la RG 5824

Amplía el control fiscal exigiendo DNI/CUIL para operaciones mayores a $10M y obliga a actualizar software hasta marzo 2027.

La medida, oficializada por RG 5866/2026, afecta escalonadamente a bancos, aseguradoras y sistemas de pago desde julio 2026.

ARCA implementó un nuevo sistema de facturación electrónica que incluye la "Liquidación Electrónica Mensual" para simplificar y controlar.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la implementación de un nuevo sistema de facturación electrónica en Argentina, que introduce la "Liquidación Electrónica Mensual" y amplía las obligaciones para empresas, profesionales y entidades financieras.

El esquema comenzó el 1° de julio de 2026 y se extenderá de manera escalonada hasta marzo de 2027, con impacto directo en bancos, aseguradoras, emisoras de tarjetas y sistemas de pago.

Cómo es el nuevo sistema de facturación electrónica que lanzó ARCA

La Resolución General 5866/2026, publicada en el Boletín Oficial el 29 de junio, reorganiza el régimen de emisión de comprobantes y reemplaza normas anteriores como la RG 5824.

El objetivo declarado por ARCA es simplificar procedimientos, ampliar la trazabilidad fiscal y reducir las excepciones históricas, fortaleciendo el control sobre operaciones que antes quedaban fuera del radar tributario.

La novedad más relevante es la creación de la Liquidación Electrónica Mensual, que permite a determinados contribuyentes emitir un único comprobante por cliente cada mes en lugar de facturar operación por operación.

Esta modalidad está dirigida a sectores con alto volumen transaccional, como:

Entidades financieras

Compañías de seguros

Administradoras y emisoras de tarjetas

Sistemas de pago

Instituciones educativas privadas

Empresas de medicina prepaga

Proveedores de servicios de activos virtuales registrados ante la CNV

El nuevo régimen de facturación de ARCA que impacta en bancos, aseguradoras y tarjetas de crédito. (Imagen creada con IA)

Los comprobantes deberán generarse hasta el último día de cada mes y entregarse al receptor dentro de los diez días corridos posteriores. Además, será obligatorio conservar registros que permitan identificar cada operación incluida.

En tanto, el cronograma de implementación será progresivo:

Julio 2026 : directores de sociedades anónimas, síndicos, integrantes de consejos de vigilancia y autoridades equivalentes deben emitir factura electrónica por los honorarios que perciban.

Septiembre 2026 : compañías de seguros deberán emitir comprobantes electrónicos por operaciones con consumidores finales.

Octubre 2026 : entidades financieras deberán incorporar operaciones de leasing y comercio exterior.

Diciembre 2026 : se sumarán préstamos bancarios, administradoras y emisoras de tarjetas, y sistemas de pago mediante transferencias.

Marzo 2027: se completará la incorporación de todos los sectores previstos.

El nuevo sistema implica actualizar software de facturación, validar puntos de venta electrónicos y capacitar al personal administrativo.

También introduce requisitos adicionales de identificación: operaciones con consumidores finales iguales o superiores a $10 millones deberán consignar DNI, CUIL o CDI del comprador, reforzando la trazabilidad de las transacciones.