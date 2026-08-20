La Resolución General 5866/2026 reorganiza el régimen de emisión de comprobantes y reemplaza normas anteriores vigentes como la RG 5824
20.08.2026 • 20:00hs • Finanzas 4.0
Finanzas 4.0
ARCA cambió la facturación electrónica y ahora obliga a bancos y tarjetas a cambiar su esquema antes de diciembre
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la implementación de un nuevo sistema de facturación electrónica en Argentina, que introduce la "Liquidación Electrónica Mensual" y amplía las obligaciones para empresas, profesionales y entidades financieras.
El esquema comenzó el 1° de julio de 2026 y se extenderá de manera escalonada hasta marzo de 2027, con impacto directo en bancos, aseguradoras, emisoras de tarjetas y sistemas de pago.
Cómo es el nuevo sistema de facturación electrónica que lanzó ARCA
La Resolución General 5866/2026, publicada en el Boletín Oficial el 29 de junio, reorganiza el régimen de emisión de comprobantes y reemplaza normas anteriores como la RG 5824.
El objetivo declarado por ARCA es simplificar procedimientos, ampliar la trazabilidad fiscal y reducir las excepciones históricas, fortaleciendo el control sobre operaciones que antes quedaban fuera del radar tributario.
La novedad más relevante es la creación de la Liquidación Electrónica Mensual, que permite a determinados contribuyentes emitir un único comprobante por cliente cada mes en lugar de facturar operación por operación.
Esta modalidad está dirigida a sectores con alto volumen transaccional, como:
- Entidades financieras
- Compañías de seguros
- Administradoras y emisoras de tarjetas
- Sistemas de pago
- Instituciones educativas privadas
- Empresas de medicina prepaga
- Proveedores de servicios de activos virtuales registrados ante la CNV
El nuevo régimen de facturación de ARCA que impacta en bancos, aseguradoras y tarjetas de crédito. (Imagen creada con IA)
Los comprobantes deberán generarse hasta el último día de cada mes y entregarse al receptor dentro de los diez días corridos posteriores. Además, será obligatorio conservar registros que permitan identificar cada operación incluida.
En tanto, el cronograma de implementación será progresivo:
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Julio 2026: directores de sociedades anónimas, síndicos, integrantes de consejos de vigilancia y autoridades equivalentes deben emitir factura electrónica por los honorarios que perciban.
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Septiembre 2026: compañías de seguros deberán emitir comprobantes electrónicos por operaciones con consumidores finales.
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Octubre 2026: entidades financieras deberán incorporar operaciones de leasing y comercio exterior.
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Diciembre 2026: se sumarán préstamos bancarios, administradoras y emisoras de tarjetas, y sistemas de pago mediante transferencias.
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Marzo 2027: se completará la incorporación de todos los sectores previstos.
El nuevo sistema implica actualizar software de facturación, validar puntos de venta electrónicos y capacitar al personal administrativo.
También introduce requisitos adicionales de identificación: operaciones con consumidores finales iguales o superiores a $10 millones deberán consignar DNI, CUIL o CDI del comprador, reforzando la trazabilidad de las transacciones.