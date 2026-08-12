Entre los productos incluidos aparecen 27 consolas PlayStation 5 Digital, además de un lote de 10 joysticks Sony DualSense Wireless

Podrás acceder a cámaras Xiaomi, parlantes JBL y otros electrónicos secuestrados por la DGA, vía online.

El Banco Ciudad administrará el remate; se ofertan 27 PlayStation 5 desde $632.055 y 10 joysticks.

La ARCA organiza una subasta electrónica de Aduanas el 27/08/2026 con productos como PlayStation 5.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará el 27 de agosto de 2026 una nueva subasta electrónica de productos electrónicos secuestrados por la Dirección General de Aduanas (DGA).

El remate estará administrado por el Banco Ciudad y estará abierto a cualquier persona que cumpla con ciertos requisitos de inscripción.

Entre los productos incluidos aparecen 27 consolas PlayStation 5 Digital, cada una con un precio base de $632.055, además de un lote de 10 joysticks Sony DualSense Wireless cuyo valor inicial es de $991.672.

También se ofrecen cámaras de seguridad Xiaomi C500 PRO y decenas de parlantes Bluetooth JBL.

La subasta se realizará de manera completamente online a través del portal oficial de remates del Banco Ciudad.

Para participar, los interesados deben registrarse previamente como usuarios en la plataforma de autogestión y suscribirse a la subasta antes de la fecha límite establecida para cada remate.

ARCA subasta consolas PlayStation, joysticks y parlantes bluetooth el 27/08. (Imagen creada con IA)

Cómo participar de la subasta de ARCA por PlayStation 5 y parlantes JBL

En determinados casos, además, puede ser necesario transferir previamente una caución. Una vez confirmada la habilitación, el participante queda en condiciones de realizar ofertas durante el remate electrónico.

Los valores publicados corresponden a precios base, por lo que el precio final de cada artículo dependerá de las ofertas realizadas durante la subasta.

Además, los interesados deben revisar las condiciones particulares de cada lote antes de ofertar, ya que pueden existir requisitos, impuestos o condiciones específicas.

El procedimiento forma parte del mecanismo mediante el cual ARCA y la Aduana ponen a disposición del público mercadería que fue secuestrada y cuya venta fue autorizada mediante las disposiciones correspondientes.

El micrositio oficial de ARCA reúne información sobre este tipo de remates, mientras que el Banco Ciudad administra las subastas electrónicas.