La plataforma de viajes online Despegar mostró cuál es la tendencia actual de financiación entre los argentinos que deciden emprender un viaje al exterior

La oferta incluye hasta 3 cuotas sin interés y pago en dólares (40% de ventas), brindando mayor flexibilidad.

Despegar, adaptándose a la evolución de pagos, permite combinar hasta 3 medios para abonar un viaje.

El 65% de argentinos financia sus viajes al exterior con tarjeta de crédito, eligiendo 6 cuotas en promedio.

El 65% de los argentinos que pretende viajar el exterior se financia actualmente con tarjeta de crédito y, en promedio, opta por las 6 cuotas por compra, según reveló la plataforma de viajes online Despegar.

Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, resaltó en un informe al que accedió iProUP que "la forma de pagar un viaje también evolucionó; hoy los viajeros buscan alternativas que les permitan organizar sus gastos con mayor flexibilidad, ya sea financiando la compra o combinando distintos medios de pago".

Y agrega: "Nosotros buscamos acompañar estas nuevas necesidades y ofrecer opciones que se adapten a las diferentes formas de planificar y concretar un viaje"

Desde la firma, anunciaron que ya permiten combinar hasta tres medios de pago en una misma operación ya que al momento de planificar un viaje, la forma de pago ocupa un lugar cada vez más relevante.

En ese sentido, los viajeros argentinos buscan opciones que les permitan distribuir el gasto y adaptar la compra a su presupuesto. En este contexto, Despegar, la travel tech líder en América Latina, amplía las alternativas disponibles para acompañar las distintas necesidades de los viajeros.

Actualmente, a partir de los datos revelados queda en evidencia el peso que continúa teniendo la financiación al momento de concretar un viaje.

Despegar reveló cómo financian sus viajes al exterior los argentinos (Fuente: Imagen creada con IA)

Cómo se pueden combinar tres medios de pago para abonar un viaje

Despegar remarcó que tomaron la decisión de combinar hasta tres medios de pago en una misma operación, para brindar mayor libertad para distribuir el monto total de una compra.

De esta manera, los turistas pueden ahora utilizar hasta tres tarjetas de crédito, asignar el importe que se desee a cada una, o combinar una tarjeta de crédito con Mercado Pago y sumar hasta dos tarjetas adicionales, que pueden ser de crédito o débito.

La propuesta se complementa con una estrategia omnicanal, que permite a los viajeros elegir cómo y dónde gestionar su viaje.

Además del sitio web y la App, la empresa ofrece atención por teléfono, WhatsApp y videollamada, y cuenta actualmente con 12 sucursales, donde también es posible abonar en efectivo o combinar distintos medios de pago.

Entre las alternativas de financiación, Cuotas Despegar permite pagar viajes internacionales en hasta 3 cuotas sin interés, con la condición de abonar el total al menos 7 días antes de la fecha de viaje.

Por otro lado, el pago en dólares continúa ganando espacio y actualmente representa el 40% de las ventas. En ese sentido, desde la firma resaltaron que los viajeros pueden optar por abonar en dólares mediante tarjeta de débito o crédito.