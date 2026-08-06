Aunque no existe un tope único establecido por el Banco Central (BCRA), cada entidad financiera fija sus propios límites diarios

Los límites de retiro varían según banco y perfil, siendo ampliables vía home banking; el efectivo se mantiene esencial para gastos.

Los topes diarios de extracción van de $400.000 a más de $2.100.000; BBVA y Santander ofrecen los montos más altos.

Bancos argentinos actualizaron los límites de extracción en cajeros automáticos, adecuándose a la mayor demanda de efectivo y economía.

Los bancos que operan en la Argentina comenzaron a actualizar los límites de extracción de efectivo en cajeros automáticos durante agosto.

La medida busca adecuar los montos disponibles a la mayor demanda de efectivo y a la evolución de los valores nominales de la economía.

Aunque no existe un tope único establecido por el Banco Central (BCRA), cada entidad financiera fija sus propios límites diarios y, en muchos casos, permite que los clientes los amplíen de forma temporal a través del home banking o las aplicaciones móviles.

Cuántos pesos puedo retirar del cajero en agosto de 2026

En agosto de 2026, los cajeros automáticos en la Argentina permiten extracciones diarias que van desde $400.000 hasta más de $2.100.000, según el banco, el tipo de cuenta y el perfil del cliente.

BBVA y Santander lideran con los límites más altos, mientras que Banco Provincia mantiene el tope más bajo.

Los nuevos topes fijados por las entidades financieras muestran una marcada diferencia entre bancos públicos y privados, así como entre clientes estándar y segmentos premium:

Banco Nación : hasta $1.000.000 diarios, ampliables desde la aplicación

Banco Provincia : $400.000 diarios, con posibilidad de extensión vía home banking

Banco Ciudad : $800.000 diarios, ampliables hasta $1.200.000

Banco Galicia : $400.000 por extracción, con un máximo acumulado de $4.000.000 en cajeros propios

ICBC : $800.000 diarios

BBVA : hasta $2.100.000 diarios, según perfil del cliente

Banco Macro : $1.000.000 diarios, ampliables a $1.200.000 para clientes Macro Selecta

Banco Santander: $1.000.000 para clientes estándar y hasta $1.700.000 para clientes Platinum o Black

Límites de extracción de efectivo en cajeros, según el banco, en agosto 2026. (Imagen creada con IA)

Los montos máximos no son iguales para todos los clientes, incluso dentro de la misma entidad. Dependen de:

Tipo de cuenta contratada (sueldo, jubilación, premium).

Perfil crediticio y comercial del cliente.

Políticas internas de cada banco, que pueden permitir ampliaciones temporales desde apps o home banking.

En muchos casos, los clientes con ingresos más altos o con paquetes premium acceden automáticamente a límites superiores.

Cuando el monto requerido supera el límite permitido por el cajero automático, la alternativa es realizar la extracción por ventanilla en una sucursal bancaria.

Para operaciones de gran volumen, algunas entidades recomiendan coordinar previamente la disponibilidad de efectivo, especialmente en localidades con menor circulación de dinero.