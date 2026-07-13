El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar mayorista propuso una baja marginal y el dólar tarjeta concluyó sin cambios

Operadores no convalidan salto brusco del tipo de cambio. La atención está en liquidez, inflación y equilibrio del Gobierno.

El dólar oficial cedió $3,64 a $1.509,58; el CCL creció $13,39 a $1.572,18, con leves cambios en MEP y cripto.

El dólar blue subió $10, cotizando a $1.520 en el microcentro porteño. Otros tipos de cambio, como el oficial, variaron.

El dólar blue (o informal) sube $10 y se consigue a $1.520,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) cedió $3,64 respecto al cierre del viernes pasado y finalizó la rueda a $1.509,58.

Por otro lado, el dólar cripto cede 0,23% y se ofrece a $1.568,71.

"En el mercado de futuros, las posiciones de julio, agosto y septiembre muestran leves bajas, una señal de que, por ahora, los operadores no convalidan un salto brusco del tipo de cambio", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y remarca: "La atención sigue puesta en la evolución de la liquidez en pesos, la inflación y la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio financiero".

"Mientras esas variables no cambien de forma significativa, el mercado parece inclinarse por una transición ordenada del dólar, más que por un movimiento disruptivo", subraya.