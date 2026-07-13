El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar mayorista propuso una baja marginal y el dólar tarjeta concluyó sin cambios
13.07.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue llega a $1.520 y los financieros concluyeron con tendencia mixta
El dólar blue (o informal) sube $10 y se consigue a $1.520,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) cedió $3,64 respecto al cierre del viernes pasado y finalizó la rueda a $1.509,58.
Por otro lado, el dólar cripto cede 0,23% y se ofrece a $1.568,71.
"En el mercado de futuros, las posiciones de julio, agosto y septiembre muestran leves bajas, una señal de que, por ahora, los operadores no convalidan un salto brusco del tipo de cambio", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y remarca: "La atención sigue puesta en la evolución de la liquidez en pesos, la inflación y la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio financiero".
"Mientras esas variables no cambien de forma significativa, el mercado parece inclinarse por una transición ordenada del dólar, más que por un movimiento disruptivo", subraya.
El dólar blue se consigue hoy a $1.520 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $10: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP avanzó $4,31, a $1.524,25.
El dólar contado con liquidación (CCL) creció $13,39, a $1.572,18.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.963,00.
Mientras que el dólar mayorista se contrajo $5, a $1.483,00.