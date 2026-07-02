Este nuevo gravamen fue creado por el Departamento de Estado para reforzar el cumplimiento de las condiciones migratorias de los visitantes temporales

Las medidas buscan reforzar controles migratorios y agilizar procesos, ante una alta demanda por eventos como el Mundial 2026.

El aumento incluye una "Visa Integrity Fee" de u$s250 y una opción de entrevista acelerada por u$s750 adicionales.

Estados Unidos modificó su trámite de visa B1/B2: ahora cuesta u$s435 desde julio de 2026.

Los Estados Unidos implementó desde julio de 2026 una modificación clave en el trámite de la visa de turismo y negocios B1/B2.

Concretamente, el costo total asciende ahora a u$s435 por solicitante, debido a la incorporación de la nueva Visa Integrity Fee de u$s250, y además se habilitó un sistema de entrevistas aceleradas mediante el pago de un cargo adicional de u$s750.

EE.UU. modifica el trámite para sacar visa: cobrará más por dártela más rápido

Hasta junio de 2026, quienes solicitaban la visa B1/B2 abonaban únicamente el arancel consular de u$s185. Con la entrada en vigor de la Visa Integrity Fee, el costo final se eleva a u$s435.

Este nuevo gravamen fue creado por el Departamento de Estado para reforzar el cumplimiento de las condiciones migratorias de los visitantes temporales.

La tarifa se cobra únicamente cuando la visa es aprobada y contempla la posibilidad de reembolso si el titular cumple con todas las condiciones de su estadía, como abandonar el país dentro del plazo autorizado y no trabajar sin permiso.

En paralelo, el Departamento de Estado lanzó un programa piloto que permite a los solicitantes pagar u$s750 adicionales para acceder a una entrevista consular en un plazo de hasta diez días hábiles.

Estados Unidos agilizó el trámite para obtener una visa B1/B2 con nuevas condiciones

Esta modalidad estará vigente entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2026, y se aplicará únicamente en embajadas y consulados seleccionados.

El objetivo es aliviar la presión sobre las sedes con mayores tiempos de espera, como ocurre en países de alta demanda, entre ellos Colombia y México, donde las citas pueden superar los 12 meses.

Más allá del incremento en los costos y la opción de entrevistas rápidas, el procedimiento para obtener la visa mantiene sus etapas habituales: completar el formulario DS-160, pagar las tasas exigidas, programar la entrevista consular y asistir a la representación diplomática.

La elegibilidad y los criterios de evaluación no se modifican: los solicitantes deben demostrar que su viaje es temporal y que cuentan con lazos sólidos con su país de origen, como empleo estable, familia o bienes, para evitar sospechas de intención migratoria permanente.

La actualización forma parte de una reforma más amplia del sistema migratorio impulsada por la administración de Donald Trump, que busca reforzar los mecanismos de control sobre las visas temporales y desalentar el incumplimiento de las condiciones de permanencia.

La medida también se enmarca en un contexto de fuerte demanda global de visas de visitante, impulsada por el Mundial de Fútbol 2026 y la expectativa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.