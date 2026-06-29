La iniciativa busca restablecer la conectividad en las zonas más golpeadas, donde los servicios de telecomunicaciones y electricidad quedaron colapsados

Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, anunció que ofrecerá internet satelital gratuito en Venezuela hasta el 25 de julio de 2026, como medida de emergencia tras los devastadores terremotos del 24 de junio.

La iniciativa busca restablecer la conectividad en las zonas más golpeadas, donde los servicios de telecomunicaciones y electricidad quedaron colapsados.

Starlink habilita internet gratuito en Venezuela hasta esta fecha

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron un saldo de entre 188 y 920 víctimas fatales, más de 3.300 heridos y daños masivos en infraestructura en estados como Yaracuy, La Guaira, Caracas, Carabobo y Miranda.

El colapso de edificios, aeropuertos y redes eléctricas dificultó las tareas de rescate y la comunicación entre familias de dichos territorios.

En este contexto, la conectividad satelital se convirtió en un recurso vital para coordinar ayuda humanitaria y mantener informada a la población.

Starlink, propiedad de SpaceX, informó que el beneficio aplica tanto para clientes actuales como para nuevos usuarios en las zonas afectadas.

Starlink ofrecerá internet satelital gratis para usuarios afectados de Venezuela por un mes

Los suscriptores activos recibirán el crédito de manera automática en sus cuentas, mientras que quienes habían cancelado su servicio podrán reactivarlo sin costo.

Además, la compañía anunció que reemplazará gratuitamente los equipos dañados por los terremotos y desplegará terminales adicionales en espacios públicos para garantizar acceso comunitario.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció públicamente la iniciativa de Musk y su equipo, destacando que "cada conexión cuenta en tiempos como estos".

En paralelo, empresas como Airtm también anunciaron medidas de apoyo, eliminando comisiones para operaciones realizadas dentro del país durante la emergencia.

La comunidad internacional, por su parte, movilizó equipos de rescate de más de 17 países, incluyendo brigadas de México, Colombia, Ecuador y Chile.

En catástrofes naturales, donde las redes terrestres quedan destruidas, la conectividad de órbita baja permite mantener comunicaciones críticas en tiempo real. La medida no solo beneficia a los hogares afectados, sino también a los cuerpos de rescate y hospitales que dependen de internet para coordinar operaciones.