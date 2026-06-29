La propuesta consiste en que los usuarios comenten en redes sociales sus "peores resultados" acompañados del hashtag #AntifiXture

Naranja X, la fintech argentina que cuenta con licencia bancaria, presentó el "antifiXture", una propuesta lúdica y disruptiva para vivir el Mundial 2026.

Se trata de un fixture correspondiente al certamen en el que equivocarse es la clave para ganar.

La iniciativa premia a quienes pronostiquen mal los resultados de los partidos, con sorteos que alcanzan hasta $2,5 millones en la final.

La fintech, reconocida por su estilo creativo en campañas vinculadas al fútbol, lanzó el antifiXture como parte de su estrategia de engagement durante la Copa del Mundo.

La propuesta consiste en que los usuarios comenten en redes sociales sus "peores resultados" acompañados del hashtag #AntifiXture.

A diferencia de otros juegos de predicciones, en este caso la recompensa llega cuando el pronóstico falla, transformando el error en oportunidad.

Naranja X lanzó su 'anfitfiXture', una campaña donde equivocarse con $2,5 millones en premios

Mundial 2026: Naranja X premia a quienes fallen sus pronósticos con $2,5 millones

El sistema contempla sorteos de $500.000 en cada instancia del torneo y un premio mayor de $2,5 millones en la final, algo que convierte a la acción en una de las más atractivas del mercado publicitario argentino durante el Mundial. Los ganadores se anuncian en la web oficial de Naranja X y en sus canales digitales

El antifiXture se suma a otras campañas de Naranja X como "Los no convocados" y "Convocados", desarrolladas por la agencia Mercado McCann, que buscan conectar con la pasión futbolera desde ángulos originales.

En este caso, la marca apuesta por un concepto que combina humor, azar y participación masiva, alineado con su identidad de fintech que promueve experiencias digitales innovadoras.

Además de la acción principal, NaranjaX acompaña el Mundial con beneficios financieros: 12 cuotas sin interés en electrodomésticos, 20% de descuento en indumentaria deportiva y reintegros en viajes para quienes usen su tarjeta.

La campaña se integra así a su ecosistema de promociones, reforzando el vínculo entre consumo, entretenimiento y servicios financieros.