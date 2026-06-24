El nuevo esquema busca corregir abusos, simplificar trámites y garantizar mayor transparencia en el sistema. Cómo afecta a los marketplaces de eCommerce

La Aduana argentina prepara una reforma integral del régimen de envíos courier tras detectar inconsistencias estructurales y fraudes con identidades falsas.

El nuevo esquema busca corregir abusos, simplificar trámites y garantizar mayor transparencia en un sistema de creciente demanda para consumidores y negocios dedicados al comercio internacional.

Durante la apertura de la Semana Comex 2026, José Andrés Velis, director de la Dirección General de Aduanas (DGA), anunció la eliminación del régimen que permitía hasta cinco envíos courier de hasta u$s400 por CUIT.

La decisión se tomó luego de comprobar que el sistema fue utilizado con identidades de personas fallecidas, menores de edad e incluso figuras históricas como Juan Domingo Perón y Eva Duarte.

Velis reconoció que "hemos perdido una parte del control en las declaraciones" y que la brecha de información entre el RENAPER y ARCA permitió que operaciones fraudulentas prosperaran sin detección en tiempo real.

El esquema courier, pensado originalmente para compras personales y muestras comerciales, se desmadró en los últimos años.

La Aduana prepara un paquete de reformas tras detectar inconsistencias en cientos de envíos courier

El auge de plataformas como Shein, Temu, Amazon y AliExpress disparó las importaciones por esta vía, que en mayo de 2026 duplicaron el total registrado en todo el año anterior.

Este crecimiento reflejó un cambio en los hábitos de consumo, pero también generó tensiones con productores locales que denunciaron competencia desleal por diferencias de costos y regulaciones.

Envíos vía courier: los límites vigentes y su revisión

Hasta ahora, el régimen courier permitía envíos de hasta u$s3.000 y 50 kilos, con una franquicia de u$s400 exentos de derechos de importación y tasa estadística.

Los usuarios podían realizar hasta cinco envíos por año, siempre para uso personal. Sin embargo, la Aduana detectó que muchos operadores utilizaban CUIT prestados o falsos para multiplicar envíos y esquivar controles.

El caso emblemático fue el de la influencer Valentina Olguín, procesada en 2025 por importar indumentaria de lujo utilizando CUIT de gobernadores provinciales.

La eliminación del régimen de cinco envíos genera incertidumbre entre consumidores que utilizaban el sistema para acceder a productos internacionales a precios competitivos.

La Aduana prometió reemplazar el esquema por un modelo más transparente y seguro para recuperar el control y garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan, aunque aún no se definieron los nuevos parámetros.