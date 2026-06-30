Nvidia presentó una plataforma que busca hacer más seguros a los robots humanoides y acelerar su llegada a los espacios de trabajo

La próxima gran revolución de la inteligencia artificial (IA) podría no estar en una pantalla, sino compartiendo espacios de trabajo con las personas.

Con ese objetivo, Nvidia presentó una nueva plataforma tecnológica destinada a mejorar la seguridad y la capacidad de decisión de los robots humanoides, una condición clave para su adopción masiva en fábricas, almacenes, hospitales y otros entornos laborales.

¿De qué se trata la apuesta de Nvidia?

La iniciativa se basó en Halos, un software desarrollado a partir de tecnologías utilizadas en vehículos autónomos.

La herramienta permitirá que los robots comprendan mejor su entorno y reaccionen en tiempo real ante situaciones complejas, reduciendo riesgos cuando interactúan con trabajadores humanos.

Pero además, según reportó la compañía, este sistema actuará como el cerebro de los futuros robots colaborativos.

La apuesta forma parte de la creciente carrera de las grandes tecnológicas por liderar el mercado de la robótica avanzada.

Analistas del sector consideraron que los robots humanoides podrían convertirse en una industria multimillonaria durante la próxima década, impulsada por la necesidad de automatizar tareas físicas y cubrir déficits de mano de obra en distintos sectores.

La importancia de la seguridad

Uno de los principales desafíos es la seguridad, y a diferencia de los robots industriales tradicionales, que suelen operar aislados de las personas, los humanoides deberán trabajar codo a codo con ellas.

Para lograrlo, Nvidia propuso sistemas capaces de interpretar el entorno con mayor precisión y apoyarse en sensores externos, cámaras y otras fuentes de información que permitan anticipar riesgos y evitar accidentes.

La empresa también anunció la creación de un laboratorio especializado para realizar pruebas de seguridad antes de que los robots obtengan certificaciones regulatorias.

De esta forma, los ingenieros evaluarán posibles fallos y desarrollarán mejoras para garantizar que las máquinas puedan interactuar físicamente con humanos de forma controlada y eficiente.

Aunque todavía existen importantes retos técnicos, la industria prevé que la adopción comenzará en sectores relativamente controlados, como la logística y el almacenamiento, y más adelante, los robots humanoides podrían expandirse a áreas como el comercio minorista, la salud y la construcción.

Con esta estrategia, Nvidia buscará posicionarse como un proveedor clave de la infraestructura tecnológica que permitirá la convivencia segura entre humanos y máquinas en los lugares de trabajo del futuro.