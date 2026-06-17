El salto de SpaceX llevó la fortuna de Elon Musk a u$s1,4 billones y le permitió superar, al menos por ahora, el valor total de la principal criptomoneda

El patrimonio personal de Elon Musk alcanzó los u$s1,4 billones y superó la capitalización total de Bitcoin, después del salto en la valuación de SpaceX, que sumó más de u$s100.000 millones en una sola jornada, con una suba cercana al 8% en las últimas ruedas.

Para poner la cifra en contexto, el valor total de mercado de Bitcoin se situaba en torno a los u$s1,31 billones, según CoinGecko.

La comparación refleja una rareza del sistema financiero actual: la fortuna de una sola persona puede valer más que una de las redes descentralizadas más importantes del planeta.

La clave fue SpaceX. La compañía llegó a tocar valuaciones de entre u$s2,2 y u$s2,8 billones en su debut bursátil, una escalada que disparó el valor de la participación de Musk y terminó empujando su fortuna por encima de Bitcoin.

Como accionista de cerca del 42% de la empresa, Musk fue el principal beneficiado por el rally.

Para dimensionar la brecha, la fortuna de Musk supera a las de otros pesos pesados de la tecnología:

Larry Page (Google): u$s294.100 millones

Sergey Brin (Google): u$s271.300 millones

Jeff Bezos (Amazon): u$s248.900 millones

Mark Zuckerberg (Meta): u$s194.800 millones

La nueva escala de la riqueza tecnológica

El récord de Musk se da en un momento clave para Bitcoin. Lejos de aquellos años en los que era visto como un activo de nicho, hoy la criptomoneda mueve cifras comparables a las de las mayores compañías del mundo.

En octubre de 2025 llegó a rozar una capitalización de u$s2,5 billones, aunque desde entonces retrocedió desde esos máximos.

En ese contexto, la comparación revela una tendencia cada vez más fuerte: la concentración de riqueza en torno a un pequeño grupo de empresarios tecnológicos.

El auge de sectores como la inteligencia artificial, la exploración espacial y nuevos negocios vinculados a la tecnología, entre ellos xAI, aceleró ese proceso durante los últimos años.

De todos modos, el liderazgo de Musk sobre Bitcoin podría no durar demasiado. Tanto la valuación de SpaceX como el precio de la criptomoneda están expuestos a los movimientos del mercado.