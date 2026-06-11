El caso, que ya estaba en la agenda judicial por movimientos en billeteras virtuales no declaradas, suma ahora un capítulo clave

El periodista Hugo Alconada Mon reveló 14 inconsistencias en la declaración patrimonial de Manuel Adorni vinculada a sus supuestas inversiones en Bitcoin (BTC).

Se puso bajo la lupa la falta de documentación verificable y las contradicciones en la cronología de sus operaciones.

El caso, que ya estaba en la agenda judicial por movimientos en billeteras virtuales no declaradas, suma ahora un capítulo clave en el debate sobre transparencia y ética pública.

Bitcoin, dólares y 14 dudas: las inconsistencias que complican a Adorni

El periodista publicó un extenso hilo en redes sociales donde cuestionó la explicación de Adorni sobre ganancias por u$s300.000 en Bitcoin entre 2013 y 2018.

Según Alconada Mon, la única documentación presentada fueron capturas de pantalla sin certificación pericial ni verificación independiente, algo que impide validar la titularidad y trazabilidad de los fondos.

Además, el funcionario ofreció versiones divergentes sobre el inicio de sus inversiones: en algunos momentos habló de operaciones "hace 13 años", en otros las ubicó entre 2013 y 2014, mientras que los registros exhibidos corresponden a 2017 y 2018.

Una explicación sobre Bitcoin abrió más interrogantes de los que cerró sobre Adorni

Otro punto crítico es la falta de identificación de las billeteras digitales y exchanges utilizados, algo que impide verificar las transacciones en blockchain o en plataformas privadas.

Tampoco se acreditó el origen de los fondos iniciales en moneda fiat, un aspecto clave para determinar la licitud del capital con el que se adquirieron los criptoactivos.

Alconada Mon también cuestionó la explicación sobre una propiedad en el country Indio Cuá, que primero fue atribuida en su totalidad a la esposa de Adorni y luego presentada como un bien compartido al 50%.

Las inconsistencias expuestas obligan a Adorni a presentar documentación respaldatoria ante la Justicia federal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina Anticorrupción.

Expertos en contabilidad y antilavado advierten que las contradicciones afectan la posibilidad de reconstruir la evolución patrimonial y podrían complicar al funcionario en las investigaciones por enriquecimiento ilícito.

El caso se vuelve más sensible porque se da en paralelo a la aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal, que permite blanquear dólares y criptomonedas sin justificar su origen, un régimen al que se habría acogido el propio Adorni.