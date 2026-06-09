A semanas de su lanzamiento, la herramienta ya superó los 2,3 millones de usuarios y acumuló más de 60 millones de resultados cargados

Fixture 2026, la experiencia gratuita de Mercado Pago para vivir el Mundial de la FIFA, se convirtió en un fenómeno masivo en la Argentina.

A semanas de su lanzamiento, ya superó los 2,3 millones de usuarios y acumuló más de 60 millones de resultados cargados en la aplicación.

Mercado Pago: cómo le irá a la Argentina en el Mundial 2026, según sus usuarios

El optimismo en torno a la selección nacional es casi unánime: nueve de cada diez argentinos creen que el equipo ganará los tres partidos de la fase de grupos.

El debut ante Argelia concentra la confianza con un marcador favorito de 2 a 0, elegido por más del 40% de los usuarios. Para el segundo partido frente a Austria, el mismo resultado lidera con el 30%, mientras que en el cruce ante Jordania la mayoría se inclina por un 3 a 0 a favor de la celeste y blanca.

Provincias como Santa Cruz, Mendoza, Neuquén, San Juan y Catamarca registran los niveles más altos de confianza, con porcentajes que rondan el 97% en cada partido.

La mirada de los argentinos también se extiende a otras selecciones. Brasil aparece como el rival más sólido, con un 82% de confianza en sus triunfos, mientras que Uruguay genera mayor cautela con un 59%.

Mercado Pago reveló las expectativas de sus usuarios para la Selección Argentina en el Mundial 2026

En el caso de México, anfitrión del torneo, el 74% cree que ganará su primer partido ante Sudáfrica, aunque el optimismo se reduce en los encuentros siguientes. En el extremo opuesto, Cabo Verde, Curazao y Haití son las selecciones con peor perspectiva: más del 80% de los resultados anticipan derrotas en cada uno de sus partidos.

El "prode" de Mercado Pago crece en la Argentina: los premios que reparte

Desde la plataforma destacaron que miles de grupos privados ya se crearon dentro de la aplicación para competir entre amigos, familiares y compañeros de trabajo.

Fixture 2026 está disponible en Argentina, Brasil, México y Uruguay. En el caso argentino, la plataforma reparte millones de pesos en premios diarios en órdenes de compra para usar en Mercado Pago y Mercado Libre.

Los usuarios con mejor desempeño participan en trivias dentro de la app y, al cierre del torneo, los tres primeros del ranking general competirán por premios de u$s50.000, u$s20.000 y u$s10.000 respectivamente.

Además, quienes estén suscriptos al programa de beneficios Meli+ podrán duplicar sus premios. La participación es completamente gratuita y no requiere compra ni desembolso alguno.

Mercado Pago aclaró que no es patrocinador oficial ni está afiliado a la FIFA, pero su propuesta se consolidó como una de las experiencias digitales más populares del torneo.