A semanas de su lanzamiento, la herramienta ya superó los 2,3 millones de usuarios y acumuló más de 60 millones de resultados cargados
09.06.2026 • 17:00hs • Mundial 2026
Mundial 2026
2,3 millones de usuarios ya apostaron por Argentina en Mercado Pago: qué dicen los números
Fixture 2026, la experiencia gratuita de Mercado Pago para vivir el Mundial de la FIFA, se convirtió en un fenómeno masivo en la Argentina.
A semanas de su lanzamiento, ya superó los 2,3 millones de usuarios y acumuló más de 60 millones de resultados cargados en la aplicación.
Mercado Pago: cómo le irá a la Argentina en el Mundial 2026, según sus usuarios
El optimismo en torno a la selección nacional es casi unánime: nueve de cada diez argentinos creen que el equipo ganará los tres partidos de la fase de grupos.
El debut ante Argelia concentra la confianza con un marcador favorito de 2 a 0, elegido por más del 40% de los usuarios. Para el segundo partido frente a Austria, el mismo resultado lidera con el 30%, mientras que en el cruce ante Jordania la mayoría se inclina por un 3 a 0 a favor de la celeste y blanca.
Provincias como Santa Cruz, Mendoza, Neuquén, San Juan y Catamarca registran los niveles más altos de confianza, con porcentajes que rondan el 97% en cada partido.
La mirada de los argentinos también se extiende a otras selecciones. Brasil aparece como el rival más sólido, con un 82% de confianza en sus triunfos, mientras que Uruguay genera mayor cautela con un 59%.
Mercado Pago reveló las expectativas de sus usuarios para la Selección Argentina en el Mundial 2026
En el caso de México, anfitrión del torneo, el 74% cree que ganará su primer partido ante Sudáfrica, aunque el optimismo se reduce en los encuentros siguientes. En el extremo opuesto, Cabo Verde, Curazao y Haití son las selecciones con peor perspectiva: más del 80% de los resultados anticipan derrotas en cada uno de sus partidos.
El "prode" de Mercado Pago crece en la Argentina: los premios que reparte
Desde la plataforma destacaron que miles de grupos privados ya se crearon dentro de la aplicación para competir entre amigos, familiares y compañeros de trabajo.
Fixture 2026 está disponible en Argentina, Brasil, México y Uruguay. En el caso argentino, la plataforma reparte millones de pesos en premios diarios en órdenes de compra para usar en Mercado Pago y Mercado Libre.
Los usuarios con mejor desempeño participan en trivias dentro de la app y, al cierre del torneo, los tres primeros del ranking general competirán por premios de u$s50.000, u$s20.000 y u$s10.000 respectivamente.
Además, quienes estén suscriptos al programa de beneficios Meli+ podrán duplicar sus premios. La participación es completamente gratuita y no requiere compra ni desembolso alguno.
Mercado Pago aclaró que no es patrocinador oficial ni está afiliado a la FIFA, pero su propuesta se consolidó como una de las experiencias digitales más populares del torneo.