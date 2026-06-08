Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina, analiza el desempeño de la criptodivisa y precisa los factores a tener en cuenta esta la semana

Bitcoin sigue presionado en la zona de los u$s63 mil en medio del aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, tras el intercambio de ataques entre Israel e Irán por primera vez desde el acuerdo de alto el fuego firmado en abril.

Al mismo tiempo, los datos de empleo en los Estados Unidos reforzaron la percepción de que la Reserva Federal (FED) podría mantener una postura monetaria restrictiva durante más tiempo.

El payroll de mayo superó las expectativas, con la creación de 172 mil empleos, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en 4,3% y los salarios continuaron mostrando resiliencia.

El resultado llevó al mercado a reducir las apuestas por recortes de tasas de interés en el corto plazo, impulsando los rendimientos de los Treasuries y fortaleciendo el dólar.

Este movimiento termina presionando a los activos de riesgo, incluyendo Bitcoin y Ethereum, ya que tasas de interés más altas reducen la liquidez disponible en el mercado y aumentan el atractivo de la renta fija estadounidense.

El mercado de bonos sigue siendo el principal indicador a observar en este momento, reflejando un escenario de crecimiento económico todavía resiliente, inflación persistente y condiciones financieras más restrictivas.

Los ETFs spot de Ethereum también ampliaron el movimiento negativo y registraron la cuarta semana consecutiva de salidas netas, con US$ 168 millones en retiros hasta el viernes, reforzando el actual sentimiento de aversión al riesgo en el mercado.

*Por Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina