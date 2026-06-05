La actualización de topes responde a la inflación y a la necesidad de facilitar el acceso al efectivo en un contexto de alta nominalidad
05.06.2026 • 18:00hs • Atención usuarios
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Cuánto dinero podés extraer del cajero en junio 2026: los límites banco por banco
Los cajeros automáticos en la Argentina permiten en junio de 2026 extracciones que varían ampliamente según el banco, el tipo de cuenta y la red utilizada.
La actualización de topes responde a la inflación y a la necesidad de facilitar el acceso al efectivo en un contexto de alta nominalidad.
Cuánto dinero podés sacar del cajero en junio 2026, banco por banco
Los límites diarios parten de $150.000 y pueden superar los $2.400.000 en entidades que ofrecen topes ampliados para clientes premium o en cajeros de autoservicio.
Sin embargo, en cajeros de otras redes, el máximo puede reducirse a apenas $60.000 por operación, lo que obliga a los usuarios a planificar con cuidado cómo y dónde retirar efectivo.
Concretamente, las principales entidades bancarias informaron los siguientes valores de referencia para este mes:
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Banco Nación: entre $150.000 y $500.000, ampliable hasta $1.000.000 desde la app BNA+
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Banco Provincia: $400.000, con posibilidad de llegar a $800.000 vía BIP o Cuenta DNI
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Banco Ciudad: $800.000, ampliable hasta $1.200.000 mediante home banking
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Banco Galicia: $400.000, con un máximo de $2.400.000 en autoservicio; en otras redes baja a $60.000
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ICBC: entre $550.000 y $600.000, ampliable hasta $1.100.000 para clientes exclusivos
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BBVA: $800.000, con topes de hasta $2.100.000 para perfiles premium
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Banco Macro: $400.000, ampliable hasta $1.000.000 en cajeros propios
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Banco Santander: entre $900.000 y $1.000.000, con un máximo de $1.700.000 para clientes Black o Signature
La red utilizada es determinante: extraer en cajeros de otra red como Link o Banelco puede reducir el límite a entre $60.000 y $100.000.
Los cajeros actualizaron sus topes de extracción en junio de 2026
También influye el perfil del cliente: cuentas sueldo y jubilaciones suelen tener topes más bajos, mientras que los paquetes premium acceden automáticamente a montos superiores.
La mayoría de los bancos permite ampliar los límites desde aplicaciones móviles o home banking, con el fin de que los usuarios puedan evitar trámites presenciales.
Asimismo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) vigila las extracciones en efectivo con un umbral mensual de $10 millones.
Superar ese monto no implica sanción inmediata, pero sí activa reportes y pedidos de documentación sobre el origen de los fondos.