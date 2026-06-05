La actualización de topes responde a la inflación y a la necesidad de facilitar el acceso al efectivo en un contexto de alta nominalidad

Los cajeros automáticos en la Argentina permiten en junio de 2026 extracciones que varían ampliamente según el banco, el tipo de cuenta y la red utilizada.

La actualización de topes responde a la inflación y a la necesidad de facilitar el acceso al efectivo en un contexto de alta nominalidad.

Cuánto dinero podés sacar del cajero en junio 2026, banco por banco

Los límites diarios parten de $150.000 y pueden superar los $2.400.000 en entidades que ofrecen topes ampliados para clientes premium o en cajeros de autoservicio.

Sin embargo, en cajeros de otras redes, el máximo puede reducirse a apenas $60.000 por operación, lo que obliga a los usuarios a planificar con cuidado cómo y dónde retirar efectivo.

Concretamente, las principales entidades bancarias informaron los siguientes valores de referencia para este mes:

Banco Nación: entre $150.000 y $500.000, ampliable hasta $1.000.000 desde la app BNA+

Banco Provincia: $400.000, con posibilidad de llegar a $800.000 vía BIP o Cuenta DNI

Banco Ciudad: $800.000, ampliable hasta $1.200.000 mediante home banking

Banco Galicia: $400.000, con un máximo de $2.400.000 en autoservicio; en otras redes baja a $60.000

ICBC: entre $550.000 y $600.000, ampliable hasta $1.100.000 para clientes exclusivos

BBVA: $800.000, con topes de hasta $2.100.000 para perfiles premium

Banco Macro: $400.000, ampliable hasta $1.000.000 en cajeros propios

Banco Santander: entre $900.000 y $1.000.000, con un máximo de $1.700.000 para clientes Black o Signature

La red utilizada es determinante: extraer en cajeros de otra red como Link o Banelco puede reducir el límite a entre $60.000 y $100.000.

Los cajeros actualizaron sus topes de extracción en junio de 2026

También influye el perfil del cliente: cuentas sueldo y jubilaciones suelen tener topes más bajos, mientras que los paquetes premium acceden automáticamente a montos superiores.

La mayoría de los bancos permite ampliar los límites desde aplicaciones móviles o home banking, con el fin de que los usuarios puedan evitar trámites presenciales.

Asimismo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) vigila las extracciones en efectivo con un umbral mensual de $10 millones.

Superar ese monto no implica sanción inmediata, pero sí activa reportes y pedidos de documentación sobre el origen de los fondos.