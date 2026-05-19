Gigantes como Fox Corporation y Adidas lideraron las menciones al Mundial en presentaciones ante inversores durante los últimos balances trimestrales

A menos de un mes del arranque del Mundial 2026, el torneo ya atraviesa balances corporativos, proyecciones de crecimiento y estrategias comerciales de algunas de las empresas más grandes del mundo.

En sus últimos resultados trimestrales, compañías del S&P 500, el DAX alemán, el CAC 40 francés, el IBEX 35 y el FTSE británico mencionaron más de 230 veces al Mundial durante sus presentaciones ante inversores. Solo en el S&P 500 hubo 209 referencias vinculadas al campeonato.

Dentro de las empresas estadounidenses, Fox Corporation encabezó las menciones y fuera de EEUU una de las compañías más activas fue Adidas.

Analistas de Bank of America proyectaron que más de 6.000 millones de personas interactuarán con el Mundial y calcularon que el torneo podría sumar unos u$s41.000 millones al PBI global, además de sostener más de 800.000 puestos de trabajo.

La entidad incluso estimó que la final podría concentrar hasta el 7% del tráfico mundial de internet. Por eso definió a esta edición como "la primera Copa del Mundo de la inteligencia artificial".

Según el banco, la industria global del deporte movió u$s2,3 billones en 2025, una escala que la ubicaría como la décima economía más grande del planeta si se midiera como un país.

EEUU, el gran ganador económico

La expectativa empresarial está especialmente puesta sobre Estados Unidos, principal sede del torneo junto con México y Canadá.

De acuerdo con estimaciones citadas por Bank of America, la Copa del Mundo podría generar:

u$s30.500 millones en producción económica

u$s17.200 millones de aporte al PBI estadounidense

Cerca de 185.000 empleos

Con ese escenario, sectores como hotelería, turismo, apuestas online, streaming, pagos digitales, aerolíneas y consumo masivo ya empezaron a incorporar al Mundial dentro de sus proyecciones para 2026.

Las compañías ligadas a viajes y hospedaje son de las primeras en mostrar números concretos vinculados al torneo.

Según Marriott International el Mundial agregará entre 30 y 35 puntos básicos al crecimiento global de RevPAR en 2026.

En la misma línea, Host Hotels & Resorts proyectó un aporte de 60 puntos básicos al crecimiento anual del mismo indicador y aseguró que los ingresos por reservas individuales en ciudades sede suben cerca de 40% interanual.

La empresa también detectó un patrón particular: gran parte de las reservas llegan sobre el final. Según su CFO, Sourav Ghosh, alrededor del 40% de la ocupación vinculada al Mundial se termina cerrando durante la última semana previa al evento, algo similar a lo ocurrido en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Por su parte, Airbnb calificó al Mundial como "el mayor evento en la historia de la compañía". La plataforma aseguró que desde octubre ya se publicaron más de 100.000 alojamientos nuevos vinculados a la demanda esperada en EEUU, México y Canadá.

Dentro del mercado de bebidas, varias compañías ya empezaron a posicionar al Mundial como uno de los grandes motores comerciales de 2026.

Anheuser-Busch InBev (cerveza) estima que el torneo podría aportar entre 20 y 30 puntos básicos extra al crecimiento global de volúmenes.