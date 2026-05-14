La fortuna de Elon Musk ya supera el tamaño de la economía de varios países. Con un patrimonio estimado en u$s684.000 millones, el dueño de Tesla, SpaceX y X acumula más riqueza que todo lo que producen en un año Argentina, Suecia o Singapur.

El dato pone en discusión el peso político y económico de los multimillonarios tecnológicos, la concentración extrema de riqueza en pocas manos y el avance de corporaciones privadas sobre espacios históricamente dominados por los Estados.

Según cifras del BID para 2024, la economía argentina generó u$s638.000 millones, mientras que Suecia alcanzó u$s600.000 millones y Singapur u$s547.000 millones. Musk, por sí solo, quedó por encima de todos esos números.

La analista política María Migliore explicó a Infobae que la discusión empieza a girar en cómo las grandes fortunas moldean el funcionamiento de las democracias, las redes sociales y hasta la circulación de la información.

"El 75% de la riqueza global está concentrada en el 10% más rico, mientras que el 50% más pobre accede apenas al 2%", añadió. Para Migliore, este fenómeno ya no puede leerse como algo excepcional sino como una consecuencia estructural del modelo económico actual.

La influencia de los multimillonarios también es cada vez más visible en la política internacional. Empresarios tecnológicos como Mark Zuckerberg y Jeff Bezos ocuparon lugares de privilegio durante la asunción presidencial de Donald Trump en 2025.

Medios, campañas y poder económico

La influencia de las grandes fortunas también avanza sobre medios de comunicación, redes sociales y financiamiento político, ampliando su capacidad de incidir en la opinión pública y en las decisiones de gobierno.

Jeff Bezos controla The Washington Post, Elon Musk transformó Twitter en X y las campañas electorales en Estados Unidos son financiadas en su gran mayoría con el aporte de un grupo reducido de familias multimillonarias.

A ese escenario se suma el avance de la inteligencia artificial. Las tecnológicas ya no solo concentran dinero, sino también datos, infraestructura y poder de cómputo.

El debate ya no gira solo alrededor de la riqueza acumulada, sino del poder que las grandes empresas tecnológicas empezaron a tener sobre gobiernos y democracias.

Y la gran pregunta es cómo los Estados pueden regular compañías cuyo peso económico ya supera al de muchos países.