En las últimas 24 horas, la segunda criptomoneda líder bajó un 0,22%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado cripto en general

Ethereum, con una capitalización de u$s275.973,70 millones, registró un retroceso de 0,22% en las últimas 24 horas, llegando a u$s2.286,69 este viernes, según Binance.

CoinMarketCap registra este viernes 8 de mayo un total de u$s2,66 billones en capitalización de mercado para más de 37.486 criptomonedas.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del 0,19% en las últimas 24 horas. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 60,16%, Ethereum ocupa un 10,40%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 29,44%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En este viernes 8 de mayo, las criptomonedas principales presentan los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s79.736,90 (-0,10%)

Ethereum: u$s2.286,69 (-0,22%)

BNB: u$s642,73 (0,05%)

Ripple: u$s1,39 (0,27%)

Solana: u$s89,55 (1,29%)

Cardano: u$s0,27 (2,33%)

Polkadot: u$s1,35 (3,24%)

Dogecoin: u$s0,11 (-0,38%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, viernes 8 de mayo, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $118,56 millones

Ethereum: $3,38 millones

BNB: $953.797,98

Ripple: $2.068,03

Solana: $132.964,80

Cardano: $398,53

Polkadot: $2.005,80

Dogecoin: $159,57

Polygon: $148,27

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al viernes 8 de mayo son los siguientes:

USDT: $1.477,40

DAI: $1.476,70

USDC: $1.482,70

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum fue lanzado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo con la visión de crear una plataforma blockchain mucho más que solo para transacciones financieras.

Si bien Bitcoin introdujo el concepto de moneda descentralizada, Ethereum permitió la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) que operan gracias a los contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se activan automáticamente bajo ciertas condiciones, lo que permite la automatización de procesos sin la necesidad de intermediarios.

El lanzamiento de Ethereum fue posible gracias a un exitoso financiamiento colectivo en 2014, lo que permitió también la creación de su criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido el componente clave que permitió a Ethereum ofrecer mucho más que una criptomoneda. Estos contratos permiten que las aplicaciones se ejecuten sin necesidad de intervención humana, lo que garantiza eficiencia y seguridad.

Uno de los grandes avances de Ethereum fue la popularización de la tokenización de activos, que permitió la creación de monedas digitales estables (stablecoins) y los tokens no fungibles (NFT).

Las stablecoins, vinculadas a activos tradicionales, ayudan a mitigar la volatilidad de las criptomonedas, mientras que los NFT han transformado el mercado de coleccionables y arte digital.

Ethereum también permitió el desarrollo de nuevas redes, como BNB y Avalanche, gracias a la Ethereum Virtual Machine (EVM), que permitió la interoperabilidad entre plataformas.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad y reducido los costos asociados con el uso de Ethereum.

Finalmente, Ethereum ha sido una de las plataformas clave en el surgimiento de la Web3, una nueva versión descentralizada de Internet.

La Web3 pone el control de los datos en manos de los usuarios, ofreciendo un entorno más privado, autónomo y libre de los grandes intermediarios tradicionales.