La primera criptomoneda por capitalización no registró sobresaltos. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y dólares cripto

Este viernes, Bitcoin, la criptomoneda más importante, experimentó un aumento de 0,05% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s79.758,56, con un mercado circulante equivalente a u$s1,60 billones, según Binance.

CoinMarketCap registra este viernes 8 de mayo un total de u$s2,66 billones en capitalización de mercado para más de 37.486 criptomonedas.

Por lo tanto, el circulante total de criptomonedas subió un 0,22% en las últimas 24 horas. Con respecto a la cuota de mercado cripto, Bitcoin posee 60,16%, seguido por Ethereum con un 10,40%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En la jornada del viernes 8 de mayo, estas son las cotizaciones en dólares promedio de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s79.758,56 (-0,05%)

Ethereum: u$s2.287,38 (-0,20%)

BNB: u$s642,76 (0,05%)

Ripple: u$s1,39 (0,32%)

Solana: u$s89,55 (1,30%)

Cardano: u$s0,27 (2,29%)

Polkadot: u$s1,35 (3,08%)

Dogecoin: u$s0,11 (-0,37%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según los datos de las exchanges argentinas más importantes, estas son las cotizaciones en pesos de las principales criptomonedas al viernes 8 de mayo:

Bitcoin: $118,51 millones

Ethereum: $3,38 millones

BNB: $953.797,98

Ripple: $2.068,03

Solana: $132.964,80

Cardano: $398,53

Polkadot: $2.005,80

Dogecoin: $159,57

Polygon: $148,27

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al viernes 8 de mayo son los siguientes:

USDT: $1.477,30

DAI: $1.476,70

USDC: $1.482,70

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

En Argentina, para adquirir criptomonedas es imprescindible contar con una cuenta en alguna exchange confiable, como Binance, Bitso, Lemon o Bitget, que operen como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite realizar transferencias en pesos y fondear fácilmente la cuenta para la compra de activos digitales.

Luego, basta con elegir la criptomoneda que se desea comprar y adquirirla en pesos. Algunas opciones incluso permiten el uso de tarjetas de crédito como medio de pago, a través de Mercado Pago o servicios internacionales.

También es posible intercambiar activos virtuales entre distintas criptomonedas y realizar transferencias mediante QR o claves públicas hacia otras plataformas.

Otra modalidad popular es el sistema persona a persona (P2P), en el cual usuarios compran y venden directamente divisas digitales.

En esta modalidad, se puede pagar mediante cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es esencial analizar la reputación y el historial del vendedor para evitar inconvenientes.

Por último, los expertos recomiendan evitar exchanges no seguras, como Paxful, que ha recibido múltiples denuncias de los usuarios.

Esto se debe a su falta de medidas de seguridad, exponiendo a los usuarios a riesgos como el robo de datos y fondos.