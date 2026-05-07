La edición de este año, que se llevará a cabo del 11 al 13 de mayo, contará con alrededor de 800 marcas participantes. Mejores tips para aprovecharlo

Llega el Hot Sale 2026, uno de los eventos de comercio electrónico más esperados del año en la Argentina, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

La edición de este año, que se llevará a cabo del 11 al 13 de mayo, contará con alrededor de 800 marcas participantes y millones de usuarios listos para aprovechar descuentos exclusivos y opciones de financiación; la clave estará en planificar las compras, actuar rápido y evitar fraudes.

Hot Sale 2026: las claves para encontrar mejores ofertas y cuotas sin interés

La CACE recomendó registrarse previamente en el sitio oficial del evento para recibir novedades y seguir las cuentas oficiales en redes sociales como TikTok, Instagram, X y Facebook, donde se publicarán las ofertas más relevantes.

Además, aconsejó verificar qué medios de pago ofrecen cuotas con y sin interés y acceder siempre a las tiendas desde la web oficial 'www.hotsale.com.ar' para garantizar seguridad.

Entre las prácticas más importantes, se destaca comprar de inmediato los productos de interés, ya que muchas ofertas tienen stock limitado.

También es recomendable armar una lista previa para evitar compras impulsivas y revisar costos y tiempos de envío antes de pagar.

El Hot Sale 2026 se llevará a cabo los próximos 11, 12 y 13 de mayo en la Argentina

En caso de elegir medios de pago en efectivo, se sugiere realizar la operación cuanto antes para no demorar la entrega.

La CACE advirtió sobre la necesidad de verificar políticas de cambios y devoluciones de cada tienda y conservar el número de pedido y el código de seguimiento para rastrear los envíos.

Asimismo, recordó que los reclamos pueden gestionarse ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor a través de la web argentina.gob.ar, por teléfono al 0800-666-1518 o por correo electrónico a consultas@consumidor.gob.ar.

Hot Sale 2026: cómo evitar ser estafado

En materia de seguridad digital, el consejo es ingresar siempre a sitios con "https" y candado amarillo en el navegador, verificar la reputación del vendedor y corroborar datos de contacto claros como dirección física, CUIT y razón social.

También es aconsejable escribir directamente la URL en el navegador en lugar de acceder desde enlaces de terceros o correos electrónicos, y compartir solo los datos estrictamente necesarios.

El Hot Sale se consolidó como uno de los motores del comercio electrónico en Argentina. Según datos de la CACE, el sector cuenta con más de 2.400 socios y registró un crecimiento sostenido en ventas online, impulsado por eventos como CyberMonday y Black Friday.

En 2025, el eCommerce argentino superó los $7,8 billones en facturación, con un incremento de 20% interanual, algo que refleja la magnitud de este tipo de iniciativas.