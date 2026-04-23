Hal Finney y Len Sassaman serían los verdaderos creadores de Bitcoin, según un nuevo documental que intenta desentrañar el origen de la criptomoneda.

Finding Satoshi es el nombre del documental que, a lo largo de casi dos horas, sostiene que ambos criptógrafos actuaron bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto y fueron responsables de crear el código y el whitepaper de Bitcoin.

La película, dirigida por Matthew Miele y Tucker Tooley, ya está en plataformas digitales, disponible en varios idiomas por un valor de u$s14,99.

El documental llevó cuatro años de investigación donde se repasan con minuciosidad los primeros años de la criptomoneda, a través de testimonios de figuras clave del ecosistema cripto, además de un repaso minucioso por la historia de los primeros años de Bitcoin.

Este proyecto se suma a la larga lista de teorías sobre la identidad de Satoshi Nakamoto. Cada nueva propuesta refuerza el misterio y la falta de consenso sobre quién estuvo realmente detrás de Bitcoin.

El documental no ofrece pruebas concluyentes, pero sí una narrativa atractiva en torno a Finney y Sassaman como posibles creadores.

Quiénes son los protagonistas de la teoría sobre Bitcoin

El documental ubica a Hal Finney como el programador detrás del código inicial. Finney fue un reconocido criptógrafo, pionero en sistemas de prueba de trabajo y el primer receptor de una transacción de Bitcoin en 2009.

En 2014 murió a causa de ELA y su cuerpo fue criopreservado por la Fundación Alcor, lo que lo convirtió en una figura legendaria dentro de la comunidad.

Mientras que Len Sassaman sería según el film, el autor del whitepaper. Sassaman fue un experto en privacidad y criptografía, colaborador en el desarrollo de PGP y en sistemas de correo anónimo.

La forma en que escribía coincide con la precisión técnica que caracteriza al documento fundacional de Bitcoin.

Aunque uno de los puntos más llamativos que expone Finding Satoshi es la coincidencia temporal entre la muerte de Sassaman y la desaparición de Satoshi de los foros.

Para los realizadores, esa sincronía es una pista clave que conecta la vida personal de los protagonistas con la historia de Bitcoin.

Más allá de la veracidad de la hipótesis, la producción reaviva el debate y recuerda que Bitcoin, quizás, fue el resultado de un esfuerzo colectivo más que de una sola persona.