dLocal logró el cierre definitivo de la demanda en EE.UU. en medio de un contexto de fuerte crecimiento operativo y expansión global

dLocal consiguió un fallo definitivo en Nueva York que pone fin a la demanda colectiva que cuestionaba su salida a bolsa en 2021. La justicia confirmó que las acusaciones de "crecimiento simulado" no tenían sustento y cerró el caso de manera definitiva, despejando las dudas que pesaban sobre la fintech uruguaya.

La compañía había debutado en el Nasdaq en junio de 2021, convirtiéndose en la primera empresa uruguaya en cotizar en Wall Street.

En ese momento alcanzó una valuación de u$s9.500 millones, lo que la posicionó como un caso emblemático en la región dentro del sector de pagos digitales.

El conflicto se intensificó en 2022, cuando el fondo Muddy Waters cuestionó públicamente la metodología de reporte de la compañía y provocó una fuerte caída en el precio de sus acciones.

Ese episodio dio origen a la demanda colectiva presentada en 2023 por un grupo de inversores que alegaban que dLocal había ocultado información clave en su prospecto de oferta pública inicial, especialmente sobre su tasa de comisión.

La primera instancia ya había desestimado la causa en 2024, pero los demandantes apelaron. Ahora, la División de Apelaciones del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York ratificó por unanimidad que no existieron omisiones relevantes y que las acusaciones carecían de fundamento.

dLocal siguió creciendo en plena disputa

Mientras avanzaba el proceso judicial, dLocal siguió expandiéndose. En el tercer trimestre de 2025 superó por primera vez la barrera de los u$s10.000 millones en pagos procesados en un solo trimestre, con un salto interanual cercano al 60%.

La ganancia bruta trepó por encima de los u$s100 millones, mientras que el resultado neto alcanzó los u$s51,8 millones, casi el doble que un año antes.

Ese mismo año la compañía anunció la compra de AZA Finance, un proveedor africano de soluciones de pago, por u$s150 millones, reforzando su presencia en el Sur global.

El CEO de la compañía, Pedro Arnt, celebró la decisión de la justicia: "Nos complace que la División de Apelaciones haya confirmado por unanimidad el rechazo total de este caso en una decisión que reconoce la solidez de las divulgaciones de la compañía, el crecimiento de nuestro volumen total de pagos, ingresos y ganancia bruta en el período previo a la IPO, y la validez de nuestra posición".

Y agregó: "Seguimos centrados en ejecutar nuestra estrategia y generar valor para nuestros comerciantes, accionistas y las comunidades a las que servimos en los mercados emergentes, no en las distracciones que generan las acusaciones inexactas".

Con el cierre definitivo del caso, dLocal despeja uno de los últimos nubarrones sobre su reputación y recupera aire en los mercados internacionales.

Según Citi, el volumen de pagos crecerá alrededor de 33% en 2026, y las acciones se negocian a un múltiplo considerado razonable para una empresa de alto crecimiento.