El nuevo plan de suscripción ofrece funciones de personalización y se convierte en la primera apuesta de Meta por monetizar el servicio de mensajería

WhatsApp, la aplicación con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, lanzó oficialmente WhatsApp Plus, la versión paga oficial de la aplicación.

El nuevo plan de suscripción ofrece funciones exclusivas de personalización y se convierte en la primera apuesta de Meta por monetizar directamente el servicio de mensajería

WhatsApp Plus ya es oficial: cuánto cuesta su nueva versión paga

La solución premium, que debutará inicialmente en Europa, tendrá un costo aproximado de u$s2,70 (2,49 euros) mensuales.

Durante más de una década, el nombre WhatsApp Plus estuvo asociado a aplicaciones piratas y modificaciones no oficiales que incluso provocaban baneos de cuentas.

Meta decidió apropiarse de esa marca y transformarla en su primer plan premium oficial, y marcó un giro en la estrategia de monetización de la plataforma.

La suscripción incluye 18 nuevos temas de colores, la posibilidad de cambiar el ícono de la aplicación en la pantalla de inicio y otras opciones de personalización que no están disponibles en la versión gratuita.

WhatsApp lanzó su nueva versión paga, WhatsApp Plus, a un costo de u$s2,70 mensuales

El objetivo es ofrecer una experiencia más cercana a la de Instagram, con mayor flexibilidad estética y diferenciación para quienes estén dispuestos a pagar.

El servicio comenzó a desplegarse en usuarios de Android con la versión más reciente de la app, y se espera que llegue a iOS en los próximos meses.

La suscripción es opcional: quienes no paguen seguirán utilizando la versión estándar de WhatsApp sin cambios en las funciones básicas de mensajería.

El lanzamiento de WhatsApp Plus se produce en un momento en que las aplicaciones de mensajería buscan nuevas vías de ingresos.

Telegram, por ejemplo, ya ofrece un plan premium con funciones avanzadas, mientras que otras plataformas como WeChat monetizan a través de servicios integrados.