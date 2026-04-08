El uso de QR interoperable se disparó en el feriado con subas en operaciones, montos y ticket promedio, consolidando su adopción cotidiana

El fin de semana largo de Semana Santa dejó un saldo positivo para los pagos digitales: las operaciones con QR crecieron en todo el país y tuvieron a las estaciones de servicio y el consumo de combustible como protagonistas.

Según datos de COELSA, entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril se realizaron más de 10,4 millones de pagos con QR interoperable, con un crecimiento del 72% frente al mismo período del año pasado.

El monto total operado subió 131% y el ticket promedio 34%, lo que refleja mayor confianza y uso cotidiano de esta modalidad.

En paralelo, se procesaron 66,6 millones de transferencias inmediatas, un 26% más que en 2025, por un total de $10,4 billones, lo que marca un incremento interanual del 340%.

Los rubros más activos fueron supermercados, panaderías, restaurantes y estaciones de servicio.

Pero el consumo de combustibles lideró el podio con el mayor crecimiento interanual. Las estaciones de servicio marcaron un salto del 85% respecto al año anterior, consolidándose como el sector más dinámico del fin de semana.

CABA, Mar del Plata, Córdoba y Salta marcaron el pulso del consumo

El movimiento turístico de uno de los recesos festivos más largos del año impulsó esta tendencia, con fuerte presencia en CABA, Mar del Plata, Córdoba y Salta, donde se concentró buena parte de las operaciones.

"Los resultados de este fin de semana largo son claros y nos muestran la creciente adopción de las soluciones en tiempo real y confirma que cada vez más usuarios eligen medios de pago digitales para mover su dinero", destacó la empresa en un comunicado.

Y añadió: "Desde COELSA, como infraestructura tecnológica que impulsa y sostiene la evolución de los pagos digitales en Argentina, conectamos a todos los actores, garantizando que cada experiencia de pago sea segura, rápida y disponible en todo momento".