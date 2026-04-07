Con datos públicos y visualizaciones simples, la plataforma permite ver deudas de funcionarios en pocos pasos y ya genera debate

La plataforma Cuánto Deben se convirtió en una herramienta clave para visualizar la evolución de las deudas de funcionarios y legisladores argentinos a partir de datos oficiales y publicos.

El proyecto utiliza información pública del Banco Central y declaraciones juradas patrimoniales para facilitar su comprensión. Además integra vínculos familiares cuando aparecen en los registros.

El sitio fue desarrollado por el diseñador gráfico argentino Andrés Snitcofsky, especializado en análisis y visualización de datos. Su trabajo se enfoca en transformar información compleja en piezas accesibles, claras y con impacto público.

Cuánto Deben toma datos de la Central de Deudores del Banco Central y los presenta de forma interactiva. Así, permite comparar cómo cambian las deudas de personas políticamente expuestas a lo largo del tiempo.

Según detallaron, el desarrollador se mostró sorprendido por el nivel de repercusión que tuvo la herramienta ya que su objetivo principal fue explorar qué información podría obtenerse a partir de datos públicos disponibles.

En ese sentido, enfatizó que toda la información utilizada es pública y que cualquier persona puede acceder a ella directamente desde las fuentes oficiales. La plataforma solo organiza y presenta esos datos de manera más amigable.

Cuánto Deben ya forma parte de la escena mediática

El foco original del proyecto estaba en analizar comportamientos y variaciones en las deudas en relación con la agenda pública, como elecciones o votaciones.

Sin embargo, el tema de los créditos comenzó a ganar visibilidad a partir del uso que hicieron los propios usuarios.

Con la publicación del sitio, muchas personas empezaron a buscar nombres, identificar casos y compartir capturas en redes sociales. Esto hizo que Cuánto Deben ganara visibilidad y se metiera en la agenda mediática.

Snitcofsky aclaró que la plataforma no hace análisis ni saca conclusiones, sino que muestra los datos tal como están. En ese sentido, el trabajo de investigar queda en manos de periodistas o de quienes usen la herramienta.

El diseñador también comentó que parte de la polémica surgió por malas interpretaciones de algunos gráficos que circularon en redes.

Por último, advirtió que las críticas o ataques a quienes difunden este tipo de herramientas pueden desalentar a otros a hacer trabajos similares. En ese sentido, remarcó que facilitar el acceso a los datos ayuda a mejorar la transparencia y el debate público.